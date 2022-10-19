Safiye Soyman ile Faik Öztürk’ün ’Nitelikli dolandırıcılık’ davasında karar!

Duruşmanın ardından adliye binası önünde konuşan Faik Öztürk'ün avukatı Aysun Arık, "Eskişehir'de yaşanan bu talihsiz dava, müvekkillerim açısından son derece yıpratıcı bir sürece sebep oldu. Ama yapılan yargılama sonunda kendilerine isnat edilen iddiaların hepsinin dayanaksız, haksız ve ortada suç teşkil eden herhangi bir eylem olmadığı gibi müvekkilim açısından da bu olaya karışmasını, bu olayda adının geçmesini gerektiren herhangi bir dayanak bulunmadığı, yapılan iddiaların tamamen asılsız ve haksız ve kötü niyetli olduğu ispat edilmiştir. Adalete her zaman güvenmek gerekiyor. Mahkemede beraat kararı verildi. Her açından, Safiye Hanım açısından ve diğer şirket yetkilisi açısından çok şükür olması gereken buydu zaten" dedi.

Safiye Soyman'ın avukatı Ozan Gürhan da beraat kararını değerlendirerek şunları söyledi:

"Müvekkilim Safiye Soyman hanımefendinin kesinlikle müşteki olarak gözüken firmayla herhangi bir ilişkisi olmadığı, sahibini tanımadığı, yetkilisini bilmediği, herhangi bir şekilde ticari ilişki içerisinde bir araya gelmediğine ilişkin biz somut delillerimizle birlikte yargılama makamına bütün savunmalarımızı, bütün delilerimizi ibraz ettik ve yargılama makamı da somut delillerimizin nazara alarak müvekkilimiz hakkında beraat kararı verdi."