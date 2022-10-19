Yıldız göbek attı, hayranları halay çekti

Yıldız tilbe dördüncü kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da binlerce hayranı ile buluştu. Kuruçeşme Sahnesi, kapasitesinin üstünde seyirci ağırlayarak Tilbe hayranlarını dansa, müziğe, eğlenceye doyurdu. Sanatçı 'Delikanlım' parçasıyla müzikseverleri karşıladı. Siyah payetli ceketi ve elbisesini, gri pantolonuyla tamamlan Tilbe, farklı tarzını bir kez daha ortaya koydu. Konserin finalinde 'Muratgilin Damından Atlayamadım' gibi oyun havalarını seslendiren şarkıcı, eğlenceyi ikiye katladı. Bir yandan sahnede doyasıya dans etti diğer yandan ise seyirciyi yerine oturtmadı. Müzikseverlerin halay çekerek Tilbe'ye eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.