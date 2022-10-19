‘Zeki Alasya olmasaydı bugün burada olmazdım’

ATV dizisi Kardeşlerim'de rol alan Celil Nalçakan kariyerine dair konuştu. ATV dizisi Yalnız Kurt'ta rol alan Hakan Bilgin'le sohbet eden Nalçakan, samimi açıklamalarda bulundu.■ Sivas'ta, öğretmen bir anne ve PTT'de çalışan teknisyen bir babanın oğlu olarak dünyaya geldim. Anam babam okumayı çok severdi. Her şeyim çok azdı ama kitabım çoktu. Biraz serseri bir çocuktum. Çok iyi top oynamazdım. En iyi arkadaşım tavuklardı.■ Babam oyuncu olmamı istemiyordu. "Oyuncu olacağım" dedim, boyumun ölçüsünü aldım. Tomris Giritlioğlu sayesinde Sivas'ta açılan devlet tiyatrosunda sözleşmeli olarak rol almaya başladım. Okul asla bitmeyecek ben konservatuvara girmek istiyorum dedim. Ayvalık'ta Turizm Otel İşletmeciliği'ni kazandım. Süper Ayvalık tostu yaparım. 1 sene sonra annemlere söylemeden TURVAK sınavına girdim. Kazandım. Ailemin haberi olmadan okula gidip gelmeye başladım. Evinde kaldığım kız beni aldatınca, evden ayrıldım ve aileme haber vermek zorunda kaldım.■ 13 sene yalvardım babama oyuncu olmak için. Beni okuldan almaya geldiğinde Zeki Alasya ile karşılaştı. Alasya "Şimdi olmasa da siz ölünce yine oyuncu olacak. Siz yaşarken tadını çıkarın" dedi. Benim 13 senede yapamadığımı Zeki abi 13 saniyede ikna etti babamı. Bu arada okulu yüzde yüz burslu sanıyordum. Öldükten sonra öğrendim ki okulumun yarı parasını Zeki baba vermiş. Bugün buradaysam Zeki Alasya sayesindedir. Onun hakkını ödeyemem.■ Okul bitikten sonra oyuncu olacağım sanıyordum ama dövmecide çalıştım. 44 dövmem var. Askere gitmeye karar verdim. Tam kaydımı yaptıracağım telefonum çaldı. 'Sıla diye bir dizi başlıyor, oynar mısın?' dediler. O gün Mardin'e gittim."