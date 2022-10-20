‘Biz Ebru’yla varlık değil yokluk arkadaşıyız’

Bir dönem küslük yaşayan Demet Akalın ile Ece Erken, Erken'in eşinin ölümü sonrası aralarındaki buzları eritmişti. Akalın, taziye ziyaretinde bulunmuş, dostluk elini uzatmıştı. Geçmişe sünger çeken ikili, önceki gün Etiler'de bir mekanda buluştu. İkiliden Ece Erken, "Kış için tatil planları yaptık. Rotamız Las Vegas" diye konuştu.Öte yandan Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş'in sahnesine gitmiş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Gündeş'e "Evlilik var mı?" diye sormuştu. Akalın, bunun hatırlatılması üzerine "Evlenirse düğüne giderim. Mutluluğu hak eden nadir kadınlardan biri. Delikanlı, dost... Biz varlık değil, yokluk arkadaşıyız onunla" dedi. Parmağındaki tektaş yüzük gazetecilerin dikkatini çeken Akalın, "Ebru Hanım'ın yüzüğü nasıldı?" sorusuna ise "O kendi yüzüğü. Birisinin aldığı yüzük değil" yanıtını verdi.