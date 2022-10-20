Kuruluş Osman ezdi geçti ‘Kuruluş Osman’ Çarşamba’nın tek hakimi!

Öte yandan Olof ve sevgilisi Frigg ise Yenişehir'de harekete geçerek Dan'ı zindandan kaçırdılar. Öktem Bey'in obası, Batur Alp'in şehit edilmesinden sonra, acıları dinmeden yeni bir şok daha yaşadı.

Kantakuzenos, Makri Mevkii'nde köyde İmparatora ait vergi altınlarının Öktem Bey tarafından ele geçirildiğini iddia etmesi üzerine, Osman Bey'in emriyle Turgut Bey oba da arama yaptı. Aramada altınların bulunması üzerine Kantakuzenos, Öktem Bey'i cezalandırmak için Osman Bey'den istedi.