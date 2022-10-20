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Giriş Tarihi: 20.10.2022 15:26 Son Güncelleme: 20.10.2022 16:08

O davada yeni gelişme! Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti! İkili arasında sular durulmuyor

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
O davada yeni gelişme! Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! İkili arasında sular durulmuyor

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek aralarında geçen mesajlaşmaları ifşa etmişti. Magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanmasına devam edildi. Sanık Mehmet Ali Erbil dün yoğun bakıma kaldırıldığı için duruşmaya katılmadı. Bugünkü duruşmaya taraflardan sadece Ece Ronay katıldı. Ronay, ünlü şovmenden şikayetçi olduğunu söylerken mahkeme, Erbil hakkında yeniden zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek davayı erteledi.

Geçtiğimiz Ekim ayında sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay'a mesaj atmıştı.

Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay'a hakaret etmişti.

Fenomenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise ünlü sunucuya 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

ECE RONAY MAHKEME SALONUNDAYDI

İstanbul 67 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya dün apandisit ameliyatına girmesi gerektiği için yoğun bakıma kaldırılan sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken müşteki Ece Ronay ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık avukatı, Mehmet Ali Erbil'in ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğunu belirtti.

"ŞİKAYETÇİYİM, CEZALANDIRILSIN"

Duruşmadaki beyanında müşteki ünlü fenomen Ece Ronay, önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyerek "Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı ise beyanında sanık Erbil'in sosyal medyada açtığı canlı yayınlarında sağlığının gayet yerinde olduğunun açıkça belli olduğunu ve mazeret konusunda takdirin mahkemede olduğunu söyledi.

ÜNLÜ ŞOVMENE YENİDEN ZORLA GETİRME KARARI

Duruşma sonu mahkeme, sanık hakkında önceki celse çıkarılan zorla getirme emrinin yeniden düzenlenmesine karar vererek davayı erteledi.

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O davada yeni gelişme! Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti! İkili arasında sular durulmuyor
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