Haberler Günaydın Haberleri ‘Sanattan kazandığımı sanata yatırıyorum’
Giriş Tarihi: 20.10.2022

‘Sanattan kazandığımı sanata yatırıyorum’

‘Sanattan kazandığımı sanata yatırıyorum’
23 Ekim'de gerçekleşecek Harbiye Açıkhava konseri için gün sayan Tuğba Yurt, önceki gün provalar için orkestra ekibiyle stüdyoya girdi. Yaz ayları boyunca konserden konsere koşan sanatçı "Kazancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ''Ben sanattan kazandığımı yine sanata yatıranlardanım'' diye yanıt verdi. Sahne kostümleri için özel bir stil danışmanıyla çalıştığını belirten Yurt, ''Öyle marka takıntım yok. Kendime yakışan neyse onu giyiniyorum. Yeri gelir dünyaca ünlü bir markadan alışveriş yaparken beni görürsünüz, yeri gelir pazardan'' dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sanattan kazandığımı sanata yatırıyorum’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA