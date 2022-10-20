‘Sanattan kazandığımı sanata yatırıyorum’

23 Ekim'de gerçekleşecek Harbiye Açıkhava konseri için gün sayan Tuğba Yurt, önceki gün provalar için orkestra ekibiyle stüdyoya girdi. Yaz ayları boyunca konserden konsere koşan sanatçı "Kazancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ''Ben sanattan kazandığımı yine sanata yatıranlardanım'' diye yanıt verdi. Sahne kostümleri için özel bir stil danışmanıyla çalıştığını belirten Yurt, ''Öyle marka takıntım yok. Kendime yakışan neyse onu giyiniyorum. Yeri gelir dünyaca ünlü bir markadan alışveriş yaparken beni görürsünüz, yeri gelir pazardan'' dedi.