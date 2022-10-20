Suyumuza sahip çıkalım

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri çifti reklam yüzü oldukları bir markanın tanıtımında konuştular. "Hayatımıza dikkat ettiğimiz bir anda teklif geldi" diyen çift, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek için harika bir söz kullanmışlar. Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatalım. Çünkü gelecekte bir bardak suya muhtaç olmamak için bir bardak yeter." Tanıtıma katılanlar arasında yer alan Bergüzar Korel ise yeni projeleriyle ilgili "Doğru zamanı ve doğru projeyi bekleyeceğim. Halit'le (Ergenç) belki ortak proje yaparız ama çocukların biraz büyümesi lazım" dedi.