Yıldırım timi iş başında

Bütün bunlar olurken, Doğan Sakınmaz ise PKK'nin finansal kaynaklarına dair bir yapı tespit eder. Bu yapı aynı zamanda kendi yerine geçirilen Garo'ya hizmet etmektedir. Bulduğu ipucunu Ahmet Hemşinli ile paylaşır ve kendi yöntemleriyle ipucunun peşine düşer. Fakat bu süreçte kendisini büyük bir sürpriz beklemektedir!

