’Aldatmak’ dizisinde Oltan, Güzide’yi köşeye sıkıştırdı!

5.Bölümde Neler Yaşandı?

Güzide'nin Hakim İsmet'e verdiği tepkiyle duruşmada bir anda ortalık karıştı. Hakim şikayetçi olmakta ısrar edince Güzide kendini nezarethanede buldu. Bu sırada beklenen tanık geldi ve savcılığa verdiği ifadeyle Oylum aklandı. Güzide'nin serbest kalması için Sezai hızla çalışmalara başlarken Tarık da destek verdi. Güzide'yi kurtarmak için Yenersoylar bir kez daha Oltan'ın kapısını çaldı.