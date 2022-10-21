‘Bir Küçük Gün Işığı’nın yurt dışı serüveni başlıyor

Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, atv'nin beğeni ile izlenen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nın ilk satışı gerçekleşti. atv, Cannes Mipcom Televizyon Fuarı'nda lansmanı gerçekleşen, yayınlandığı günden beri yüksek reytingler alan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisi için Mediaset İspanya'yla, anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla ilgili atv Satış Müdürü (Avrupa, Asya Afrika) Müge Akar, "Türk dizileri İspanyol izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.Mediaset İspanya ile iş birliğimizi sürdürdüğümüz için mutluyum. Dizinin çok başarılı olacağından ve İspanyol izleyiciler tarafından çok sevileceğinden eminim" diye açıklama yaptı. Mediaset İspanya İçerik Alım Yöneticisi Ghislain Barrois ise "Bir Küçük Gün Işığı' dizisini satın alarak atv ile birlikte çalışmaya devam ettiğimiz için memnunuz. 'Bir Küçük Gün Işığı', Mediaset İspanya'da yayınlanan Türk dizileri içerisinde yüksek kaliteli içerik olma statüsünü yürütecek ve güçlendirecek" dedi.