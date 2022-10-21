Elif kaza gecesi olanları öğrenebilecek mi?

8.Bölüm Özeti:
"Yüzleşme"
Fırat, Hakan'ın kaza yaptığı gece, kendi arabasından alınmış görüntüleri izleyince sarsılır. Onu kimin tehdit ettiğini bulup ortaya çıkaracaktır.
Elif ise dolandırılmış, Fulya'nın emeklilik fonunu kaptırmıştır.
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Ümran, Elif'in, Fırat'ın etrafında olmasından rahatsız, Sude'yle yakınlaşmaları için uğraşırken Fırat'ı çok zor bir duruma düşürür.
Fırat, Elif'e tüm gerçeği, Hakan'ın kaza yaptığı geceyi anlatmaya karar verdiği sırada, Elif kaza gecesi olanları başka bir şekilde öğrenmek üzeredir.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.