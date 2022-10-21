’Mutfak Bahane’de şok anlar! ’Mutfak Bahane’de gönüllere taht kuran Hayriye kayınvalide herkesi korkuttu!

HERKESİ ÜZÜNTÜYE BOĞAN O AN: GÖZYAŞLARI İÇİNDE YERE YIĞILDI!

Zeynep gelin düğününden bahsederken kayınvalidesi Hayriye Hanım gözyaşları içinde yere yığıldı. Stüdyoda korku dolu anlar yaşatan kayınvalide Hayriye herkesi üzüntüye boğdu.

Yarışmacılar ve sunucu Derya Taşbaşı gözyaşları ve endişe içinde Hayriye Hanımı sağlık ekiplerine teslim etti. Üzüntü ve strese daha fazla dayanamayan, sağlık ekiplerince kontrol altında tutulan Hayriye kayınvalide daha sonra yarışmaya devam etti.

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Günlerdir tartışmaların odağındaki isim Gönül ve Ahmet çifti için final günü de sular durulmadı. Bir gün önce Zeynep ile yaşadığı tartışma sonrası stüdyoyu terk eden çift, daha güçlü döndük, diyerek herkese gövde gösterisi yaptı. Zeynep gözyaşları ile Gönül'ü suçlarken Seda da sessiz kalmadı ve Gönül ile gergin anlar yaşandı.