‘Türkiye’de konser vermekten çok mutluyum’

İngilizmüzisyen Yusuf İslam, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi. Konsere gelenleri "Türkiye'de çalıyor olmaktan mutluyum. Benim için harika bir duygu" diyerek selamlayan sanatçı, 2 saat sahnede kaldı. 'The Wind' adlı eserinde Yunus Emre'nin 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi' adlı şiirinden esinlendiğini açıklayan sanatçı "İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum" dedi. Ankara'da da seyirciyle buluşacak olan İslam, konserlerinin gelirini yardım kuruluşu Peace Train'e bağışlayacak.