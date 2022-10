Cannes’da en iyi drama listesindeki tek Türk Dizi: ‘BBCS’

Dünyanın en büyük içerik fuarı Mipcom 2022'de her yıl The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Fiction listesinde atv'nin bu sezon yayına başlayan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi, listedeki tek Türk dizisi olarak yerini aldı.Dünyanın dört bir yanından televizyon kanalları, yapımcılar ve içerik üreten şirketleri buluşturan Mipcom Fuarı'nın gerçekleştirdiği Cannes'da, dünyanın en önemli starlarını ağırlayan Palais des Festivals et des Congres'in Grand Auditorium salonunu dolduran 1000'i aşkın davetli, önceki gün 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın anons edilişine tanıklık etti. Yapımını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikâyesine imza attığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil paylaşıyor.DAHA önceki senelerde de atv dizileri bu listeye girmeye hak kazanmıştı. Nisan 2018'de 'Sen Anlat Karadeniz', Ekim 2018'de ise 'Bir Zamanlar Çukurova' Türkiye'den seçilen tek dizilerdi.