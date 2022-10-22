‘Gören’le çektiğimiz her film çok değerli’

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği 1983 yapımı 'Derman' filmi, AKM Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle buluştu. Filmin başrol oyuncusu Hülya Koçyiğit, katıldığı söyleşide filmin çekimleri esnasında yaşadıkları zorlukları, oynadığı rolün önemini, dönemin şartlarını anlattı. Koçyiğit, "Şerif Gören'le yaptığımız her bir film birbirinden değerli. Hem yurt içinden hem yurt dışından ödüller de kazandı" diye konuştu.