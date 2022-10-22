Oltan, Güzide’yi köşeye sıkıştırdı

ATV dizisi 'Aldatmak', önceki akşam ekrana gelen beşinci bölümüyle perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Dizi, #Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 5'inci bölümde; Güzide'nin Hakim İsmet'e verdiği tepkiyle duruşmada ortalık karıştı. Hakim şikayetçi olmakta ısrar edince Güzide kendini nezarethanede buldu. Bu sırada beklenen tanık geldi. Güzide'nin serbest kalması için Sezai çalışmaya başlarken Tarık da destek verdi. Güzide'yi kurtarmak için Yenersoylar Oltan'ın kapısını çaldı. Yeşim, Tarık'ın dönmesini sağlarken yakın arkadaşının çevirdiği dolaplardan haberi yoktu. Güzide'yi ziyaret eden Oltan, yaptıklarının karşılığını almak için ilk adımı attı.