Ünlü şarkıcı Hande Yener sahnede bayıldı! Hande Yener apar topar dışarı çıkarıldı!

49 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz gün Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Sahneye çıkarak şarkılarını söylemeye başlayan Hande Yener, sevenlerini korkuttu.
HANDE YENER BAYGINLIK GEÇİRDİ
Ünlü şarkıcı Hande Yener, bir anda baygınlık geçirdi. Panikle sahne arkasına götürülen sanatçı, daha sonra hava alması için dışarıya çıkarıldı. O anlarda ise hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.
GECEYE KISA BİR ARA VEREREK KONSERİNİ TAMAMLADI
Sahne alan Hande Yener'in baygınlık geçirmesi sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü şarkıcının neden bayıldığı bilinmezken, sağlık durumu hakkında da bir bilgi paylaşılmadı. Baygınlık sonrası Yener, konserine devam etti ve geceyi tamamladı.