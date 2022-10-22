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Giriş Tarihi: 22.10.2022 22:18 Son Güncelleme: 22.10.2022 22:18

Ünlü şarkıcı Hande Yener sahnede bayıldı! Hande Yener apar topar dışarı çıkarıldı!

Ünlü şarkıcı Hande Yener sahnede bayıldı! Hande Yener apar topar dışarı çıkarıldı!

Ünlü şarkıcı Hande Yener, hayranlarını korkuttu. Ataşehir’de bir mekanda sahne alan Hande Yener, bir anda baygınlık geçirdi. 49 yaşındaki şarkıcının kendine gelmesi için Yener, apar topar dışarı çıkarıldı. İşte ayrıntılar!

49 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz gün Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Sahneye çıkarak şarkılarını söylemeye başlayan Hande Yener, sevenlerini korkuttu.

HANDE YENER BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ünlü şarkıcı Hande Yener, bir anda baygınlık geçirdi. Panikle sahne arkasına götürülen sanatçı, daha sonra hava alması için dışarıya çıkarıldı. O anlarda ise hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

GECEYE KISA BİR ARA VEREREK KONSERİNİ TAMAMLADI

Sahne alan Hande Yener'in baygınlık geçirmesi sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü şarkıcının neden bayıldığı bilinmezken, sağlık durumu hakkında da bir bilgi paylaşılmadı. Baygınlık sonrası Yener, konserine devam etti ve geceyi tamamladı.

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Ünlü şarkıcı Hande Yener sahnede bayıldı! Hande Yener apar topar dışarı çıkarıldı!
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