Ünlü şarkıcı Hande Yener sahnede bayıldı! Hande Yener apar topar dışarı çıkarıldı!

GECEYE KISA BİR ARA VEREREK KONSERİNİ TAMAMLADI

Sahne alan Hande Yener'in baygınlık geçirmesi sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü şarkıcının neden bayıldığı bilinmezken, sağlık durumu hakkında da bir bilgi paylaşılmadı. Baygınlık sonrası Yener, konserine devam etti ve geceyi tamamladı.