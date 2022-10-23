Aile dizimi ile uykuda olan kötü genlerimizi uyandırmaya gerek yok

Aile dizimi dosyamızın dün birinci bölümünü yayınlamıştık. Prof. Dr. Kemal Sayar ile röportajımızın devamında Sayar, 'İrademizi yok sayamayız. Başımıza gelenlerden hep atalarımızı suçlayarak çıkmaya çalışmak doğru değil. Hayatımızın direksiyonunda onlar değil biz varız, sorumluluk bize ait. İnsan iradesiyle şekillenir" diyor.Daha ileri gidip, aile diziminin bahsetmediği bir gerçekten bahsedeyim size; kültürel psikoloji bize neyin doğru veya normal neyin yanlış veya anormal olduğu bilgisinin bizimle ortak soyu bile paylaşmayan insan yığını tarafından empoze edilip şartlandırılabileceğimizi söyler; sembolik düzenin aktarımı olan konuştuğumuz dil ise neyi düşünüp neyi düşünemeyeceğimizi bile belirler. Belirlenimciliğin sonu, ucu bucağı yok; yeter ki insan kendinin irade, özgürlük ve sorumluluk sahibi bir fert, bir şahsiyet olduğu gerçeğinden kaçmaya niyetlenmiş olmasın.Jung, "Bilinçli olmayan ne varsa, kader olarak deneyimlenecektir" der. İnsan, yaratılmışların geri kalanından farklı olarak bilinç geliştirmiş bir canlıdır, bu yüzden de onun kaderi diğerlerinin kaderi- ölçüsü (malum, kader Arapçada ölçü-ölçmek demek) gibi değildir. Bizler farkındalığa erişebilme potansiyeli barındıran canlılarız, herkes bunu yapamıyor, bazıları pek az yapabiliyor, ama yapılabildiği ölçüde de anlam verme, kendini izleme, şartlarını değiştirebilme imkanı barındırıyor farkındalık. Kendimize anlattığımız hikayelerle kendimizi, başkalarına anlattıklarımızla onları değiştirebilme şansımız var. Aile dizimi, iyi ve hayırhah bir hikayeleme tarzı değil.Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling'in Harward Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada "Yaşama bakış açılarından dolayı ebeveynlerimi töhmet altında bırakmıyorum. Yanlış istikamete bakmak söz konusu olduğunda, ailenizi suçlamanın da bir son kullanma tarihi vardır; direksiyona geçecek kadar büyüdüğünüz anda, sorumluluk da size geçer" demişti. Kendi yaşamamak fakat yaşanmak, olup bitenleri yönlendirmek yerine onlar tarafından ileriye doğru sürüklenmek gizli arzusunu barındırmıyorsak, doğru hikayeleri yazmaya ve okumaya başlamak gerekiyor.İnsan neden ona kötülük yapanbirisine teşekkür etsin? Hele ağır travmatikyaşantılarda bu, çok rencide edicibir tutum. İnsana verdiği en temel zararişte burada, biricik ömrü başkalarınınbirkurgu eserdeki talihsiz bir karakterinhatasıymış gibi biganelik içindeziyan etmek. Neyi, niçin hissettiğimizianlamak için kendimizi takip etmekgerekiyor, başkalarının hayatını değil,nesiller önce göçüp gitmiş insanlarınkinihiç değil. Onlar kendi bahtsızlıklarınıkendi çaresizlikleri içinde yaşadılar,bugün bizim başka benliklerimiz veşartlarımız var. Josephine Hilgardve Martha Newman'ın ebeveynlerinikaybetmiş psikiyatri hastalarını incelediklerindeulaştığı ilginç bir bulgu varmesela, buna "yıl dönümü reaksiyonu"adını vermişler. Hastaların hastaneyeyatırıldıklarındaki yaşlarının ebeveyninöldüğü zamanki yaşıyla aynı olma olasılığıoldukça yüksekmiş. Ebeveynininöldüğü yaşta insanlar psikosomatikolarak fazladan risk altında kalıyorlar.Bunun yanı sıra mesela ebeveyninkaybedildiği zamanda kendileri hangiyaşta iseler, en büyük çocuklarının oyaşa erdiği zamanda da bu risk artışınadenk gelinmiş. Bilinç dışında yıllarcakuluçkada kalan ve zamanı geldiğindekabuğunu kırıp yayılan düşüncelerbarındırabiliyoruz. Ama farkındalığımızveya yardım istediğimiz insanlarınfarkındalığı bizi başka bir ışık altındabakmaya yönlendirebilir. Uykuda olankötücül genlerimiz olumsuz çevrekoşullarıyla aktifleşebiliyor veyaolumlu sosyal çevrede de uykularınadevam ediyor.Hayır değil. Bu, pek çok saadet zincirigirişiminde olduğu gibi dönemlik birsektör. Sertifika formasyonlu, insanlarınçaresizliğinden faydalanan böyleorganizasyonlara itibar etmemelerinitavsiye ederim insanlara. Yaşamlarınıdeğiştirecekleri farkındalık, kendi bağlamlarıiçinde sorumluluk almaktangeçiyor; öteki türlü soyunun sopununhikayesini anlatıp rahatlar belki olsaolsa. Bu tür katartik/duygusal boşalmasağlayarak tedavi ettiğini iddia edensahte bilimsel yaklaşımlar geçmiştede rağbet görmüştü. Prizmacılar vardıbir ara, çok yüksek ücretlerle yine lüksotellerde duygusal boşalma seanslarıyapan. Onlardan geriye bir sürü boşanmışçift kaldı.Yağmur yağarken küpünü doldurmayöneliminden maalesef hiçbir meslekerbabının masuniyeti yok. Elbette sözdebilimselliğini incelemek için ilgilenenlerde olabilir. Bilimsel yöntem, sınanmaklave yanlışlanamazlığı kazanmaklamümeyyiz, bir argümana en baştankapıları kapatmak istemiyor da olabilirler.Niyetlerine göre değerlendirmekgerekiyor.Geçmiş anlatıları, bizim derinliklerimizin üstüne çekilmiş kalın perdeler de olabilir. Her ne kadar onları aralamamız zorunlu olsa da, bakmamız gereken yer orası değildir; perdeye değil, derinliğe bakmak gerekir. Bu da cesaret ve sorumluluk ister. İnsan kendi biricik varoluşunu cesaretle üstlenmelidir. Kimse bizim ölümümüzü ölemediği gibi, kimse de bizim biricik hayatımızı bizim yerimize yaşayamaz. Seçtiğimiz yol bizim irademizle şekillenir, insan bir sonbahar yaprağı gibi geçmişin rüzgârlarıyla oradan oraya sürüklenmez.SORUMLULUKTAN KAÇAN MODERN İNSAN İÇİN SUÇLU ATALARI