Asiye, Şevval’in teklifini kabul etti!

64. Bölümde neler yaşandı?
Başına aldığı darbelerle beyin kanaması geçiren Ömer, şans eseri ölümden döndü. Ancak bir daha kavgaya karışmaması ve başına darbe almaması şartı ile hastaneden taburcu oldu. Akif'in yakarışlarını duyan Gönül, mahallelinin de yardımı ile onu kurtarır ve kundakçılıktan kahramanlığa terfi eder. Fakat Şengül ondan şüphelenmeye devam eder.
Süsen ve Ömer'in araları düzelirken Aybike de Berk'e bir şans verir. Akif ise Suzan'a karşı vicdan azabı içindedir. Asiye konfeksiyon atölyesinde işe girer.
Sarp ile Ömer kozlarını kapışmak için randevulaşırlar. Doruk bunu öğrenir ve son anda durdururlar. Vicdan azabı çeken Gönül ise kendi eliyle yaktığı minibüsü tamir ettirip Şengüllerin kapısına getirir. Ömer'in vazgeçmeyeceğini anlayan Asiye, ailesini korumak için Şevval'in teklifini kabul etmek zorunda kalır.