Asiye, Şevval’in teklifini kabul etti!

64. Bölümde neler yaşandı?

Başına aldığı darbelerle beyin kanaması geçiren Ömer, şans eseri ölümden döndü. Ancak bir daha kavgaya karışmaması ve başına darbe almaması şartı ile hastaneden taburcu oldu. Akif'in yakarışlarını duyan Gönül, mahallelinin de yardımı ile onu kurtarır ve kundakçılıktan kahramanlığa terfi eder. Fakat Şengül ondan şüphelenmeye devam eder.