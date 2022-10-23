Büyükelçiler Antakya ve Antep yemeklerine hayran kaldı

Türk mutfağının tanıtılması amacıyla Macaristan'da düzenlenen '7 Bölge 7 Mutfak' projesi etkinlik serisinin ilki gerçekleşti. Başkent Budapeşte'deki Matild Palace'da, Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun ev sahipliğinde özel bir davet verildi. Her ay Türkiye'den farklı şeflerin Budapeşte'de konuk edileceği serinin ilkinde ünlü şef Çiğdem Seferoğlu, Antakya ve Antep yöresinden özel lezzetleri barındıran menüyü sundu. 80 kişilik özel davete üst düzey yetkililer, çok sayıda yabancı Büyükelçi, Türk ve Macar iş insanları ile basın mensupları katıldı.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından ilhamla; Türk mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleşen projeye Fas, Hollanda, Filistin, Kazakistan, Mısır, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinin büyükelçileri katıldı.