Hülya Koçyiğit salı günü D&R’da

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un Sahi Kitap etiketiyle raflarda yerini alan 'Yarım Asrı Devirenler' adlı kitabının imza gününe katılacak. Koçyiğit ve Yurtyapan, 25 Ekim Salı günü Kanyon D&R'da gerçekleşecek olan etkinlikte kitapseverlerle bir araya gelecek.Hülya Koçyiğit'in de yer aldığı kitapta; sanat dünyasının parıltılı ışıklarına rağmen her zaman el ele durmayı, zorluklardan güçlükle çıkmayı bilmiş, ilişkilerinde yarım asrı geride bırakmış 7 ünlü çiftin mutlu birliktelikleri anlatılıyor. Koçyiğit, kitapta oyunculuğa nasıl başladığını, ailesiyle iletişimini ve eşi Selim Soydan ile tanışma hikayesini anlatıp evli çiftlere de tavsiyeler veriyor. Ünlü sanatçı, "Aşk büyük bir heyecan ama zamanla yerini saygı, sevgi ve hoşgörüye bırakıyor. Eşler kadınları güzel sözlerle motive etmeli, aynı çatı altında yaşayanlar çaba ve özveriyle yaşamalı" diyor.