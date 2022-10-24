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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Berkay’dan soğuk havaya uygun repertuvar

Berkay’dan soğuk havaya uygun repertuvar
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Berkay, Karaköy'de açıkhava sahnesini dolduran 12 bin kişiye sevilen şarkılarını söyledi. Hareketli şarkıları kadar romantik ve hüzünlü şarkılarıyla da çok sevilen Berkay, soğuk hava şartlarını dikkate alarak repertuvarında değişiklik yaptı. Sanatçı konserinde, saatler öncesinde alanı dolduran dinleyicilerine "Hoş geldiniz. Çok güzel görünüyorsunuz. Hava biraz soğuk. Full hareketli şarkılar söyleyeceğim tamam mı" diye seslendi. Dinleyicilerin alkışlarıyla onayladığı Berkay, hem kendi dans etti hem de dinleyicilerini dans ettirdi.
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Berkay’dan soğuk havaya uygun repertuvar
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