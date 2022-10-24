Berkay’dan soğuk havaya uygun repertuvar

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Berkay, Karaköy'de açıkhava sahnesini dolduran 12 bin kişiye sevilen şarkılarını söyledi. Hareketli şarkıları kadar romantik ve hüzünlü şarkılarıyla da çok sevilen Berkay, soğuk hava şartlarını dikkate alarak repertuvarında değişiklik yaptı. Sanatçı konserinde, saatler öncesinde alanı dolduran dinleyicilerine "Hoş geldiniz. Çok güzel görünüyorsunuz. Hava biraz soğuk. Full hareketli şarkılar söyleyeceğim tamam mı" diye seslendi. Dinleyicilerin alkışlarıyla onayladığı Berkay, hem kendi dans etti hem de dinleyicilerini dans ettirdi.