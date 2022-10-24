Ekin Türkmen’in köpeği işadamına saldırdı

İşadamı E.B., 7 Ağustos günü, Etiler Mahallesi'nde yürüyüşe çıktı. 61 yaşındaki işadamı, o sırada köpeklerini gezdiren Ekin Türkmen ve arkadaşı Sevtap Tuzcu ile karşılaştı. İddiaya göre iki köpek, yaşlı adama saldırdı. Yaralanan E.B.'ye yoldan geçen vatandaşlar yardımcı oldu. Hastaneye kaldırılan işadamının bacağına dikiş atıldı ve kuduz aşısı yapıldı.Karakola giderek şikayetçi olan E.B. "Köpeklerini ağızlıksız gezdiriyorlardı, tasmaları da uzundu. Ben saldırıya uğrarken de kayıtsız kaldılar" dedi. Sevtap Tuzcu ifadesinde "E.B. bize doğru koşmaya başlayınca köpeklerimiz bize saldırı olacağını sandı. Ama onu ısırmadılar. Bize iftira atıyor" dedi. Polis, Türkmen'in de ifadesini alacak.