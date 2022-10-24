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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Ekin Türkmen'in köpeği işadamına saldırdı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ekin Türkmen’in köpeği işadamına saldırdı

Ekin Türkmen ve arkadaşının köpekleri, Etiler’de bir işadamına saldırdı. Kuduz aşısı olup bacağına dikiş atılan işadamı, “Köpeklerini ağızlıksız ve uzun tasmayla gezdiriyorlardı” iddiasında bulunarak Türkmen ve arkadaşından şikayetçi oldu

VATANDAŞLAR KURTARDI
İşadamı E.B., 7 Ağustos günü, Etiler Mahallesi'nde yürüyüşe çıktı. 61 yaşındaki işadamı, o sırada köpeklerini gezdiren Ekin Türkmen ve arkadaşı Sevtap Tuzcu ile karşılaştı. İddiaya göre iki köpek, yaşlı adama saldırdı. Yaralanan E.B.'ye yoldan geçen vatandaşlar yardımcı oldu. Hastaneye kaldırılan işadamının bacağına dikiş atıldı ve kuduz aşısı yapıldı.




'BİZE DOĞRU KOŞUNCA...'
Karakola giderek şikayetçi olan E.B. "Köpeklerini ağızlıksız gezdiriyorlardı, tasmaları da uzundu. Ben saldırıya uğrarken de kayıtsız kaldılar" dedi. Sevtap Tuzcu ifadesinde "E.B. bize doğru koşmaya başlayınca köpeklerimiz bize saldırı olacağını sandı. Ama onu ısırmadılar. Bize iftira atıyor" dedi. Polis, Türkmen'in de ifadesini alacak.
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Ekin Türkmen'in köpeği işadamına saldırdı
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