Esas suçlu atalarımız değil sorumluluktan kaçan modern insan

Son dönemin popüler akımı, aile dizimi. Filmler, kitaplar ve sosyal medya aracılığı ile duymayan da kalmadı. Aile dizimi serimizin üçüncü ve son bölümünde klinik psikolog Mehmet Teber ile bu konuyu masaya yatırdık...Popülarite insanı yanıltabilir, şu an psikoloji; sinema ve dizi dünyasının popüler bir konusu. Bu alanda yapılmış bir sürü dizi ve film var. Tarihi, psikolojiyi dizilerden öğrenmek yanlış. Çünkü o bir dizi, belgesel değil. Bu nedenle gerçeklik çok çarptırılır orada. Aile dizimi psikolojide bir teknik sadece. Ama abartılmaması, yüceltilmemesi, şova dönüştürülmemesi gereken bir teknik. Herkese uygulanmaz, terapist yeri geldiğinde gerekli görürse danışanına uygular.Sorunlarımızın birçok kaynağı olabilir. Duygular, düşünceler, kalıplaşmış davranışlar mesela. Geçmiş yaşantılar ve travmalar ya da doğum sürecinde, anne karnında yaşanan zorluklar. Son olarak da atalarımızdan devraldığımız çeşitli aktarımlar olabilir. Dizimciler sorunun kaynağı olarak üst soydan geçen aktarımları görür ve bu sorunları çözmeye çalışır. En son adımda bakılması gereken yere şimdi herkes ilk adımda bakmaya çalışıyor.Sorumluluktan kaçmak popüler günümüzde. Bu nedenle travmalarını suçlar insan, dönüp anne-babasını suçlar, o da olmadı atalarını suçlar. Klasik psikoterapi insanı aksiyona çağırır, kendi sorumluluğunu hatırlatır. Ama çoğu kişi bu yolu tercih etmektense popüler olduğu için, kişiye bir sorumluluk vermediği için, hep geçmişe kaçar. Tüm sorunları geçmişe yıkmak, insanı geçmişin mahkumu yapmaktır.Ruh sağlığı uzmanları bu eğitimi tabii ki alabilir. Yeri geldiğinde kullanabilir. Ancak bir uzmanın elinde tek teknik, tek terapi yöntemi varsa tüm sorunları tek bir yöntem ile çözmeye çalışıyorsa danışana zarar verme olasılığı artar. Tek tornavida ile tüm vidaları sökemezsiniz. Ayrıca "Elinde bir tek çekiç olan her şeyi çivi olarak görür" diye bir söz var. Kişi sadece aile dizimi biliyorsa ister istemez tüm sorunları bu tekniğe bağlar, ki bu da yanlılıktır.Aile dizimi enerjiile çok ilişkili. Grubunenerjisi, terapistinenerjisi ve uygulamayapanın enerjisibazen ortak birnoktada kesişipürpertici, derindeneyim yaşatıcıduygular ve anlaroluşturabilir. 'Olağanüstü','Doğaüstü" tanımlamasıbence fazla olur.Ayrıca bir yerde çokenerjinin çıkması,illa orada iyi bir şeyolduğunu göstermez.Geçmişe insan farkındalık için dönüpbakabilir tabii ki. İnsanın geleceğine yönverirken geçmişinden ders de alabilir.Terapide geçmiş tabii ki irdelenir. Ancakgünümüzde geçmişe takılma söz konusu.Kişiler geçmişe saplanıyor ve ilerleyemiyor.Arkasına bakarakkoşan er geç düşer. Geçmişideğiştirmek mümkündeğil ama geleceğideğiştirmek mümkün.Bu nedenleçok fazla geçmişodaklı yaklaşımlariçinde riskde barındırıyor.'Şimdi ve burada'ilkesi daha sağlambir zemin.Erik Erikson'un sözü ile cevap vereyim,"Her şey çocukluk dönemi ile açıklanırsa,o zaman her şey bir başkasınınkusuru olarak değerlendirilir ve insanınkendi sorumluluğunu üstlenme gücüneduyulan güven azalır."Ben sorunlara önce güncel hayattan bakılması taraftarıyım. Yakından uzağa doğru gitmeliyiz. Bir sorunu hemen atalardan çözmeye çalışmak kolaycılık ve tersten gidiş. Atalarımızı suçlamaktansa şimdiki sorunlarımız için inisiyatif alıp adım atmalıyız. Çevreni değiştir, kendini değiştir, düşünceni değiştir mesela. Beyin ameliyatına ayaklardan başlanmaz. Aile dizimleri buna neden olabiliyor. Atalarımızın yaşadıklarının üzerimizde etkisi olabilir ama bu etki çoğu zaman hafif bir etkidir. Herkeste de bu etki oluşmayabilir ve sorunu çözmeye çevre düzenlemelerinden, kişinin sorumluluk almasından başlayabiliriz.Aile dizimi etkili bir teknik... Tabii ki,usta elde ve doğru kullanım ile şifalalananvardır. Ancak yanlış şekilde yapıldığındazarar gören de çok olur. Yaraaçık kalabilir. Özellikle kalabalık gruplardagrup lideri gruptaki kişileri takipedemeyebilir, orada müdahale etmesigereken bir kişiyi gözden kaçırabilir. Bunedenle çok kalabalık uygulanmasına,kişinin geçmişi, sorun öyküsü, terapisttarafından alınmadan pat diye bir sabahkalabalık bir grupta yaranın açılmasınakarşıyım. Ayrıca grubun birbirinealışması, aralarında bağ kurulmasıgerekir ki kişi yarasını açarken şeffafolsun. Yani dikkat edilecek çok konuvar, şimdi popüler olduğu için özensizyapılıyor. Bu nedenle çok temkinli yaklaşıyorum.