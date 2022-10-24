‘Estetiği erkekler için değil kendiniz için yaptırın!’

Şarkıcı Hande Yener, Ataşehir'de bir mekanda sahneye çıktı. Seyirciyle sık sık sohbet eden Yener, "Keşke seksenlerde kalsaydık. Ne kadar güzeldi o yıllar. O zamanın müziğini çok özlüyorum" diyerek hayranlarına seksenler nostaljisi yaşattı. Yener, kadın hayranlarına da bir tavsiyede bulundu: "Estetikte de teknoloji çok gelişti. Kızlar gerekiyorsa yaptırın ama bunu kendiniz için yaptırın. Sabah kalkıp aynaya baktığınızda kendinizi beğenmek için. Erkeklerin beğenmesi ikinci planda olsun, o da önemli sonuçta."