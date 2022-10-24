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Giriş Tarihi: 24.10.2022

‘Estetiği erkekler için değil kendiniz için yaptırın!’

‘Estetiği erkekler için değil kendiniz için yaptırın!’
Şarkıcı Hande Yener, Ataşehir'de bir mekanda sahneye çıktı. Seyirciyle sık sık sohbet eden Yener, "Keşke seksenlerde kalsaydık. Ne kadar güzeldi o yıllar. O zamanın müziğini çok özlüyorum" diyerek hayranlarına seksenler nostaljisi yaşattı. Yener, kadın hayranlarına da bir tavsiyede bulundu: "Estetikte de teknoloji çok gelişti. Kızlar gerekiyorsa yaptırın ama bunu kendiniz için yaptırın. Sabah kalkıp aynaya baktığınızda kendinizi beğenmek için. Erkeklerin beğenmesi ikinci planda olsun, o da önemli sonuçta."
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‘Estetiği erkekler için değil kendiniz için yaptırın!’
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