Tehlikeli tuzak

Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider. Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar. Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister.