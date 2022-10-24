Tehlikeli tuzak

6.Bölüm:
Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler. Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür.
Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider. Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar. Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister.