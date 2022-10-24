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Giriş Tarihi: 24.10.2022 14:18 Son Güncelleme: 24.10.2022 14:22

Ünlü manken ve oyuncu Sinem Üretmen hayatını kaybetti! 90'lı yıllara damga vurmuştu...

Ünlü manken ve oyuncu Sinem Üretmen hayatını kaybetti! 90’lı yıllara damga vurmuştu...

90'lı yıllara damgasını vuran ünlü manken ve oyuncu Sinem Üretmen'den acı haber geldi. Sinem Üretmen 51 yaşında hayatını kaybetti.

Sinem Üretmen'in acı haberini Deniz Pulaş sosyal medya hesabından duyurdu. Üretmen'in fotoğrafını paylaşan Pulaş, altına "Seni hiç unutmayacağım Sinem" notunu düştü.

Sinem Üretmen kimdir?

1 Ocak 1971 doğumlu olan Sinem Üretmen 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı.

Üretmen ayrıca, Burak Kut'un Bebeğim ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek kliplerinde oynamıştı.

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Ünlü manken ve oyuncu Sinem Üretmen hayatını kaybetti! 90'lı yıllara damga vurmuştu...
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