Ünlü manken ve oyuncu Sinem Üretmen hayatını kaybetti! 90’lı yıllara damga vurmuştu...

Sinem Üretmen kimdir?

1 Ocak 1971 doğumlu olan Sinem Üretmen 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı.

Üretmen ayrıca, Burak Kut'un Bebeğim ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek kliplerinde oynamıştı.