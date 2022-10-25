5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.
Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor.
SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor. 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi. Siyah, beyaz bir kombin tercih eden ve karnı iyice belirginleşen Evcen, hamilelik pozlarına yenisini ekledi.
Güzel oyuncu bu defa dünya tatlısı köpeği ile pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Oğlu ile güzel havanın keyfini çıkaran Evcen, yayınladığı video ile hayranlarıyla buluşmuştu.
Bebeğine kavuşacağı günü iple çeken Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde tekne pozu ile belirginleşen karnını ilk kez paylaşmıştı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İLGİ ODAĞI OLUYOR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum'da tatil yaparken oğulları Karan'ın pozlarını sosyal medyadan yayınlamayı da ihmal etmemişti.
Burak Özçivit'in oğlu Karan'ın dümen başındaki pozları yorum yağmuruna tutulmuştu. İşte minik kaptan Karan...
'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.
Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:
"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."
"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"
Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.
EN DOĞAL AİLE!
Sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren ünlü çiftten Burak Özçivit, Bodrum tatilinden hamile eşi Fahriye Evcen ile doğal bir pozunu paylaşmıştı.
Uzun bir sürenin ardından ekranlara geri dönen Fahriye Evcen son olarak, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' karakterine hayat vermişti.
Evcen senaryo gereği dizinin son bölümünde ölerek projeye veda etmişti.
'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve güzel eşi Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça söz ettiriyor.
Şimdilerde 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, 13.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından en özel anlarını yayınlıyor.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum'da Karakaya köyüne 200 metre uzaklıktaki bir bölgede ev satın aldı.
İşte Özçivit ailesinin rüya gibi evi...
Bodrum'da 800 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Karakaya köyü, şimdilerde hayalet köy olarak anılıyor.
Yöre halkının yaşadıkları aksaklıklar nedeniyle terk ettiği beldeyi, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen keşfetti.
Bodrum'da yaklaşık 800 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan eski Karakaya köyü, 800 yıl önce korsan saldırılarından korunmak amacıyla Gümüşlük yakınlarındaki bir dağın yamacına inşa edilmiş.
500 metre rakıma sahip olan köy, hayalet köyü andırıyor. Köyün ön tarafında bulunan dağ, korsanlardan gizlenmek için seçilmiş.
Uzaktan silüeti belli olmayan köy, oldukça boş ve Gümüşlük'ün yerli halkı belediyeden bakım yapmadığı için şikayetçi.
Köyde ışıklandırma olmadığı için etraftakiler evlerini satılığa çıkarıp farklı rotaları tercih etmeye başladı.
Tarih öncesi çağlara dayanan köye restorasyon yapılmıyor ve kendi haline terk edilmiş. Köy halkı, "Buraya ulaşım kolay olmadığı için nüfus yoğunluğu az" diye konuşuyor.