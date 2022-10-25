Haberler Günaydın Haberleri 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı
Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:11 Son Güncelleme: 25.10.2022 15:19

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 5 buçuk aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak siyah, beyaz kombini ile bir paylaşımda bulundu. Evcen, duru güzelliğiyle de dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in karnı burnunda yeni pozu...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor.

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5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

5 buçuk aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor. 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi. Siyah, beyaz bir kombin tercih eden ve karnı iyice belirginleşen Evcen, hamilelik pozlarına yenisini ekledi.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

FAHRİYE EVCEN

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Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen, muhteşem evlerinin bahçesinden paylaşımda bulunmuştu.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Oğlu Karan ile bahçe keyfi yapan Fahriye Evcen'in sıfır makyaj halleri hayran bırakmıştı.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Doğal güzelliğiyle mest eden Fahriye Evcen, tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Güzel oyuncu bu defa dünya tatlısı köpeği ile pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı
İşte Fahriye Evcen'in belirginleşen karnına yatan köpeği ile sevimli karesi...
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin süper lüks villası...

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile bahçe keyfi sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Evinin manzarasını da paylaşan Fahriye Evcen makyajsız hali ile övgüleri toplamıştı.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Oğlu ile güzel havanın keyfini çıkaran Evcen, yayınladığı video ile hayranlarıyla buluşmuştu.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Fahriye Evcen oğlu ile bahçe keyfini paylaştı, doğallığı büyüledi | Video

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Bebeğine kavuşacağı günü iple çeken Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde tekne pozu ile belirginleşen karnını ilk kez paylaşmıştı.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

FAHRİYE EVCEN

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

FAHRİYE EVCEN

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

FAHRİYE EVCEN

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

FAHRİYE EVCEN

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

FAHRİYE EVCEN

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İLGİ ODAĞI OLUYOR

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Bodrum'da tatil yaparken oğulları Karan'ın pozlarını sosyal medyadan yayınlamayı da ihmal etmemişti.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Burak Özçivit'in oğlu Karan'ın dümen başındaki pozları yorum yağmuruna tutulmuştu. İşte minik kaptan Karan...

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı
Burak Özçivit, hamile eşi Fahriye Evcen ile pozlarını yayınlamıştı.
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

EN DOĞAL AİLE!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren ünlü çiftten Burak Özçivit, Bodrum tatilinden hamile eşi Fahriye Evcen ile doğal bir pozunu paylaşmıştı.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Doğallıklarıyla tanınan ünlü çift, yine filtresiz ve photoshopsuz bir karesini yayınladı.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Özçivit'in hamile eşiyle yaptığı paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Hayranları ikilinin doğallığına çok sayıda yorum yaptı.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in o pozu...

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

FAHRİYE EVCEN, BURAK ÖZÇİVİZ VE OĞULLARI KARAN!

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Uzun bir sürenin ardından ekranlara geri dönen Fahriye Evcen son olarak, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' karakterine hayat vermişti.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Evcen senaryo gereği dizinin son bölümünde ölerek projeye veda etmişti.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve güzel eşi Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça söz ettiriyor.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Şimdilerde 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, 13.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından en özel anlarını yayınlıyor.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum'da Karakaya köyüne 200 metre uzaklıktaki bir bölgede ev satın aldı.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

İşte Özçivit ailesinin rüya gibi evi...

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Bodrum'da 800 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Karakaya köyü, şimdilerde hayalet köy olarak anılıyor.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Yöre halkının yaşadıkları aksaklıklar nedeniyle terk ettiği beldeyi, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen keşfetti.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Bodrum'da yaklaşık 800 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan eski Karakaya köyü, 800 yıl önce korsan saldırılarından korunmak amacıyla Gümüşlük yakınlarındaki bir dağın yamacına inşa edilmiş.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

500 metre rakıma sahip olan köy, hayalet köyü andırıyor. Köyün ön tarafında bulunan dağ, korsanlardan gizlenmek için seçilmiş.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Uzaktan silüeti belli olmayan köy, oldukça boş ve Gümüşlük'ün yerli halkı belediyeden bakım yapmadığı için şikayetçi.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Köyde ışıklandırma olmadığı için etraftakiler evlerini satılığa çıkarıp farklı rotaları tercih etmeye başladı.

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Tarih öncesi çağlara dayanan köye restorasyon yapılmıyor ve kendi haline terk edilmiş. Köy halkı, "Buraya ulaşım kolay olmadığı için nüfus yoğunluğu az" diye konuşuyor.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı

Fakat aretık köyün sakinliğini tercih eden ünlü bir çift var.

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5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı
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