Haberler Günaydın Haberleri Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 07:00

Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterine hayat vermiş olan Pelin Sönmez yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Sönmez, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı. Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali ve birbirinden iddialı paylaşımları...

Şimdilerde tekrar bölümleri de büyük ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisi oyuncularının değişimi ise merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden taksici Osman Aga'nın kızı Dilek şimdi ne yapıyor.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

İşte Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali ve birbirinden iddialı paylaşımları...

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Pelin Sönmez yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Sönmez, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Ünlü isim artık oyunculuk ve şarkıcılık yapmıyor. Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Sönmez, Akasya Durağı'nın ardından ekrandan uzaklaşmıştı.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Dizide popüler olduğu yıllarda ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisiyle de gündemde olan Pelin Sönmez, bu ilişkiyle magazin gündeminde de oldukça yer bulmuştu.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Ünlü isim, Murat Dalkılıç ayrılığının ardından Cengiz Çelik ile 2 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan Sönmez, Çelik'ten 2016 yılında ayrılmıştı.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

1988 doğumlu olan Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile nikah masasına oturmuştu.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Max Bendo, bir dönemin en çok ilgi gören oyuncularından birisi idi. Obayana karakteri milyonların gönlüne taht kuran sevimli siyahi oyuncu, uzun zamandır ekranlarda gözükmüyor.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteriyle bütünleşen oyuncu Max Bendo hakkında son olarak 'dondurmacıda çalışıyor' haberleri çıkmıştı.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

İddialar sonrası ortaya çıkan Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo son hali ile dikkatleri üzerine çekti. Obayana Max Bendo bakın şimdi ne yapıyor...

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Sevimli halleri ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

2008-2012 yılları arasında yayımlanan Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı dizide Obayana karakterine hayat veren Max Bendo'nun son hali dikkat çekti.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

En Son Babalar Duyar ile oyunculuğa adım atan Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı Obayana rolü ile hafızalara kazınan Max Bendo Instagram'da "obayanaofficial" kullanıcı adı ile paylaşımlar yapıyor.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Animatörlük yaparken dizi oyuncusu olan Max Bendo Türkiye'ye gelip oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmişti.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Max Bendo'nun son hali için, aradan geçen zamanda neredeyse hiç değişmediği yönünde yorumlar yapılıyor.

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Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
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