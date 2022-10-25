Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Şimdilerde tekrar bölümleri de büyük ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisi oyuncularının değişimi ise merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez.
Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.
Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Sönmez, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı.
Ünlü isim artık oyunculuk ve şarkıcılık yapmıyor. Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Dizide popüler olduğu yıllarda ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisiyle de gündemde olan Pelin Sönmez, bu ilişkiyle magazin gündeminde de oldukça yer bulmuştu.
Ünlü isim, Murat Dalkılıç ayrılığının ardından Cengiz Çelik ile 2 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan Sönmez, Çelik'ten 2016 yılında ayrılmıştı.
1988 doğumlu olan Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile nikah masasına oturmuştu.
Max Bendo, bir dönemin en çok ilgi gören oyuncularından birisi idi. Obayana karakteri milyonların gönlüne taht kuran sevimli siyahi oyuncu, uzun zamandır ekranlarda gözükmüyor.
Yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteriyle bütünleşen oyuncu Max Bendo hakkında son olarak 'dondurmacıda çalışıyor' haberleri çıkmıştı.
İddialar sonrası ortaya çıkan Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo son hali ile dikkatleri üzerine çekti. Obayana Max Bendo bakın şimdi ne yapıyor...
Sevimli halleri ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
2008-2012 yılları arasında yayımlanan Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı dizide Obayana karakterine hayat veren Max Bendo'nun son hali dikkat çekti.
En Son Babalar Duyar ile oyunculuğa adım atan Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı Obayana rolü ile hafızalara kazınan Max Bendo Instagram'da "obayanaofficial" kullanıcı adı ile paylaşımlar yapıyor.
Animatörlük yaparken dizi oyuncusu olan Max Bendo Türkiye'ye gelip oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmişti.
Max Bendo'nun son hali için, aradan geçen zamanda neredeyse hiç değişmediği yönünde yorumlar yapılıyor.