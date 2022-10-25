Berrak Tüzünataç o soruyu duymamazlıktan geldi: Buna cevap vermeyeceğim

Bebek'te görüntülenen Berrak Tüzünataç muhabirlerin sorularını yanıtladı ama "özel hayatını konuşmama" kararını bozmadı: "Böyle bir mevzuyu konuşmamak için elinden gelen her şeyi yapan bir bireyim."
DEĞİŞTİRDİM KENDİMİ
Hürriyet'in haberine göre; Berrak Tüzünataç önceki gün Bebek'te görüntülendi. Uzun aradan sonra karşılaştığı muhabirlerle sohbet eden oyuncu, yenilediği imajına dikkat çekerek "Artık çok az karşılaşıyoruz, değiştirdim kendimi" dedi.
CEVAP VERMEYECEĞİM
Yeni bir dizide rol aldığını, onun da şubat ayında seyirciyle buluşacağını belirten Berrak Tüzünataç'a aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi.
Özel hayatı hakkında konuşmama kararı alan Oyuncu, "Biliyorsunuz ben böyle bir mevzuyu konuşmamak için elinden gelen her şeyi yapan bir bireyim. Buna cevap vermeyeceğim" dedi.