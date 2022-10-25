Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı’dan anlamlı hareket! Billur Kalkavan’ın Osmanlı hanedan üyesi annesinden yadigardı...

Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan duyumuştu.
Ünlü sanatçının ölümü sanat camiasını adeta yasa boğmuştu.
Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından konuşan sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullanmıştı.
Kalkavan'ın 13 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Buğra Bahadırlı, oyuncu ile son diyaloğunu anlatmıştı:
"Doktorların 'tümörden mi progresyon yapıyor' diye endişelendiği bir dönemde 'Bu kadar hızlı düşüş enfeksiyondan oluyordur' dedim. Enfeksiyon çıktı. Orada canım sıkıldı...
Biraz duygulandım. Odaya girdiğimde Billur baygındı. Duygulanıp sarıldım. Ben ağlayınca kendine geldi ve 'Aşkım merak etme, ben seni hiç bırakır mıyım' dedi. Son diyaloğumuz o oldu."
Billur Kalkavan'a büyük bir aşkla bağlı olan Buğra Bahadırlı'dan sevgilisinin ardından anlamlı bir bağış geldi.
Billur Kalkavan'ın Osmanlı hanedan üyesi annesinden yadigardı... Billur Kalkavan'ın çocukluk giysileri umut olacak!
15 Ekim'de kansere yenik düşen Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, ünlü oyuncunun nadide kumaşlardan yapılan çocukluk giysilerini 'Ünlü Objeler Sergisi'ne bağışladı.
Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Billur Kalkavan'ın çocukluk giysileri kanserle savaşan hastalara umut olacak.
İşte Osmanlı hanedan üyesi annesi tarafından özel terzilere yaptırılan ve Billur Kalkavan'ın çerçevelettiği çocukluk giysileri...
Billur Kalkavan'ın bir yaşındayken giydiği kıyafetinin, Osmanlı hanedan üyesi annesinin sakladığı nadide aile kumaşlarından özel terzisine yaptırıldığı ortaya çıktı.
"İNŞALLAH İYİ BİR YERE GİDER"
Kıyafeti sergi için teslim eden Buğra Bahadırlı, "Billur sağlığında 'Bunları da çerçevelettirdim ne işime yarayacak bilmiyorum ki' demişti.
Ama demek ki bu işe yarayacakmış.
İnşallah iyi bir yere gider ve hayırlı bir iş olur" şeklinde konuştu.
BİRÇOK SANATÇININ EŞYALARI YER ALIYOR
Türk Kanser Derneği'nin çalışmalarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen sergide; Billur Kalkavan'ın yanı sıra Müzeyyen Senar, Bülent Ersoy, Sibel Can, Kenan Doğulu-Beren Saat, Tan Sağtürk, Seda Sayan, Türkan-Nazan Şoray, Fazıl Say, Ebru Yaşar, Berkay, Işın Karaca, Funda Arar, Hamdi Alkan, Murat Boz, Oktay Kaynarca ile Feyyaz Duman'ın bir dönem kullandıkları özel eşyaları yer alıyor.
Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın vasiyeti olmadığı haberleri hakkında, "Manevi bir vasiyeti yok. Çünkü öleceğini düşünmüyordu.
Kendi aramızda konuştuğumuz şeyler vardı ama resmiyete dökmedik. Birbirimizin hayat arkadaşıydık çünkü" açıklamasını yapmıştı.
Kalkavan, son videosunda kanser hastalarına seslenerek "Korkmayın" mesajı vermişti.