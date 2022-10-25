Haberler Günaydın Haberleri Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik'te romantizmin doruklarında! Miray Daner'den aşk pozu!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 07:19 Son Güncelleme: 25.10.2022 07:34

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik'te romantizmin doruklarında! Miray Daner'den aşk pozu!

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden olan Miray Daner'in şu sıralar aşktan ayakları yerden kesiliyor. Yer aldığı diziler ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Miray Daner son olarak sevgilisi Oğulcan Engin ile sosyal medya hesabında boy gösterdi. İtalya tatilinde olan genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin'den aşk pozu geldi. Venedik'te romantizmin doruklarında olan Oğulcan Engin ile sevgilisi Miray Daner düşman çatlattı...

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Miray Daner'in şu sıralar aşktan ayakları yerden kesiliyor.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Yer aldığı diziler ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son olarak sevgilisi Oğulcan Engin ile sosyal medya hesabında boy gösterdi.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Çiftin doludizgin süren aşkları ise magazinin en gözde ilişkileri arasında yer alıyor. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile bir davete katılmıştı. Her ikisinin de şıklıklarıyla dikkat çekmişti.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Davette Miray Daner'in kolundaki saat dikkat çekmiş ve fiyatı dudak uçuklatmıştı. Oğulcan Engin'in bu saat için ödediği ücretin 116 bin TL olduğu öğrenilmişti.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Genç aşıklar şimdilerde ise İtalya tatilinde ortaya çıktı.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin'den aşk pozu geldi. Venedik'te romantizmin doruklarında olan Oğulcan Engin ile sevgilisi Miray Daner düşman çatlattı...

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Sık sık paylaşımlarda bulunan çiftten geçtiğimiz günlerde balkonda romantik poz gelmişti.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Miray Daner oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Daner son dönemde verdiği kilolarla da oldukça dikkat çekiyor.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Fit haliyle dikkat çeken Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Kuş Uçuşu'nun Aslı Tuna'sı olan Miray Daner yeni dizisinde performansı ile tam not almıştı.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerinden ilerleyen Kuş Uçuşu dizisinin konusu, oyuncuları ve hikayesi oldukça ilgi çekiyor.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Miray Daner'in başarılı performansı oldukça dikkat çekerken, ünlü oyuncunun bir röportajda yaptığı itiraf ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almıştı.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Dizide canlandırdığı karakterden bambaşka bir karaktere sahip olduğunu söyleyen Miray, sosyal medyayı sevmediğini ve kimsenin sosyal medyada aktif olmak gibi bir zorunluluğunun olmadığını dile getirdi.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Miray ile Aslı'nın taban tabana zır karakterler olması, dizinin hayranlarını tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Miray Daner 'İnsanlar görünür olmayı seviyorlar. Ben sosyal medyayı sevemedim.

Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Kullanıyorum ama aktif değişim' demişti.

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Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik'te romantizmin doruklarında! Miray Daner'den aşk pozu!
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