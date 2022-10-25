Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik’te romantizmin doruklarında! Miray Daner’den aşk pozu!

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Miray Daner'in şu sıralar aşktan ayakları yerden kesiliyor.
Yer aldığı diziler ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son olarak sevgilisi Oğulcan Engin ile sosyal medya hesabında boy gösterdi.
Çiftin doludizgin süren aşkları ise magazinin en gözde ilişkileri arasında yer alıyor. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile bir davete katılmıştı. Her ikisinin de şıklıklarıyla dikkat çekmişti.
Davette Miray Daner'in kolundaki saat dikkat çekmiş ve fiyatı dudak uçuklatmıştı. Oğulcan Engin'in bu saat için ödediği ücretin 116 bin TL olduğu öğrenilmişti.
Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin'den aşk pozu geldi. Venedik'te romantizmin doruklarında olan Oğulcan Engin ile sevgilisi Miray Daner düşman çatlattı...
Sık sık paylaşımlarda bulunan çiftten geçtiğimiz günlerde balkonda romantik poz gelmişti.
Daner son dönemde verdiği kilolarla da oldukça dikkat çekiyor.
Fit haliyle dikkat çeken Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti.
Biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerinden ilerleyen Kuş Uçuşu dizisinin konusu, oyuncuları ve hikayesi oldukça ilgi çekiyor.
Miray Daner'in başarılı performansı oldukça dikkat çekerken, ünlü oyuncunun bir röportajda yaptığı itiraf ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almıştı.
Dizide canlandırdığı karakterden bambaşka bir karaktere sahip olduğunu söyleyen Miray, sosyal medyayı sevmediğini ve kimsenin sosyal medyada aktif olmak gibi bir zorunluluğunun olmadığını dile getirdi.
Miray ile Aslı'nın taban tabana zır karakterler olması, dizinin hayranlarını tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Kullanıyorum ama aktif değişim' demişti.