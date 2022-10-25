Genç oyuncu ünlü fenomenin silahlı saldırısına uğradı!

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU



9 Ekim gecesi evinden çıkarak aracına binen Sermik, başka bir araç tarafından takip edildiğini fark etti. Araç hızlanarak fenomenin kullandığı aracın önünü kesmeye çalıştı ve aniden arkadaki araçtan inen iki kişi Sermik'i hedef alarak ateş açtı.

Aracını benzinliğe sürerek kurşunların hedefi olmaktan kurtulan fenomen kendisine silah sıkan kişinin arkadaşı Murat Avcı olduğunu gördü. Yaşadığı dehşet sonrası şikayetçi olan oyuncu kendisini öldürmeye çalışan fakat eyleminin teşebbüs aşamasında kalan Avcı'nın silahlı saldırı sonrası kendisine 'Hesabını vereceksin' şeklinde tehdit mesajları atmaya devam ettiğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.