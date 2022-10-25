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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Genç oyuncu ünlü fenomenin silahlı saldırısına uğradı!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Genç oyuncu ünlü fenomenin silahlı saldırısına uğradı!

Oyuncu Onur Sermik'in 9 Ekim günü sokak ortasında silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Kurşunların hedefindeki Onur Sermik, İstanbul Göktürk'teki bir benzin istasyonuna sığınarak kurtulurken olayın failinin kendisi gibi sosyal medyada fenomen olan arkadaşı Murat Avcı olduğunu ileri sürdü. Kendisini öldürmeye çalışan fenomenden şikayetçi olan Onur Sermik, yaşadığı dehşet sonrası şikayetçi oldu.

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Onur Sermik, İstanbul Göktürk'te ikamet ediyordu. Sermik'in kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Murat Avcı ile araları nedeni bilinmeyen bir şekilde bozuldu. Avcı, yaptığı canlı yayın ve paylaşımlarda Sermik'i hedef alan bazı paylaşımlarda bulunmaya başladı. Kendisine yönelik paylaşımları görmezden gelen Sermik, bu kez arkadaşının mesaj ve aramalarıyla tehdide maruz kaldı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

9 Ekim gecesi evinden çıkarak aracına binen Sermik, başka bir araç tarafından takip edildiğini fark etti. Araç hızlanarak fenomenin kullandığı aracın önünü kesmeye çalıştı ve aniden arkadaki araçtan inen iki kişi Sermik'i hedef alarak ateş açtı.

Aracını benzinliğe sürerek kurşunların hedefi olmaktan kurtulan fenomen kendisine silah sıkan kişinin arkadaşı Murat Avcı olduğunu gördü. Yaşadığı dehşet sonrası şikayetçi olan oyuncu kendisini öldürmeye çalışan fakat eyleminin teşebbüs aşamasında kalan Avcı'nın silahlı saldırı sonrası kendisine 'Hesabını vereceksin' şeklinde tehdit mesajları atmaya devam ettiğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Genç oyuncu ünlü fenomenin silahlı saldırısına uğradı!
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