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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Göktürk’te silahlı saldırı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Göktürk’te silahlı saldırı
Oyuncu Onur Sermik ile sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Murat Avcı'nın arası bozuldu. Avcı, yaptığı canlı yayınlarda Sermik'i hedef alan bazı paylaşımlarda bulundu. Oyuncu, iddialara göre bir süre sonra da arkadaşının tehdit mesajlarına maruz kaldı.



ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ
Sermik, 9 Ekim gecesi Göktürk'te takip edildiğini fark etti. Bir araç oyuncunun otomobilinin önünü kesmeye çalıştı ve iki kişi ateş açtı. Aracını benzinliğe çekerek kurşunların hedefi olmaktan kurtulan Sermik, silah sıkan kişinin Avcı olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Göktürk’te silahlı saldırı
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