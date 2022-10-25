Göktürk’te silahlı saldırı

Oyuncu Onur Sermik ile sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Murat Avcı'nın arası bozuldu. Avcı, yaptığı canlı yayınlarda Sermik'i hedef alan bazı paylaşımlarda bulundu. Oyuncu, iddialara göre bir süre sonra da arkadaşının tehdit mesajlarına maruz kaldı.Sermik, 9 Ekim gecesi Göktürk'te takip edildiğini fark etti. Bir araç oyuncunun otomobilinin önünü kesmeye çalıştı ve iki kişi ateş açtı. Aracını benzinliğe çekerek kurşunların hedefi olmaktan kurtulan Sermik, silah sıkan kişinin Avcı olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.