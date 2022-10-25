atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Aldatmak'ta heyecan sürüyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak, 6. Bölüm 2. Fragmanı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Büyük bir merakla beklenen Aldatmak 6. Bölüm'de neler olacak?

GÜZİDE YENERSOY'DAN BÜYÜK TEPKİ!

Aldatmak dizisinin yeni bölüm tanıtımında Ozan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı görülürken Güzide Yenersoy, Tarık ve Oylum'a tepki gösterdi. Güzide, "Niye geldiniz siz? Mutlu mesut aileni bırakıp buraya kadar niye zahmet ettin kızım?" sözlerini kullandı. Güzide Yenersoy, hem kızını hem de kocasını hastane odasından kovdu.

Kızını ve kocasını hastane odasından kovdu! Aldatmak 6. bölümü ile Perşembe 20.00’de atv’de | Video