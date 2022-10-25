"Önüne gelen kuruluş isminin başına 'Türk' kelimesi getirilmemeli"

O Mehmetçik ki, Balkanlar'dan Afrika'ya, Afganistan'dan Azerbaycan'a kadar görev aldığı her yerde "şefkati" nedeniyle büyük takdir görmüş, sevgi ve saygı kazanmıştır. Dağda kendisine saatlerce mermi sıkan terörist teslim olduğunda üşümesin diye kendi parkasını onun üzerine saran da, PKK'nın sözde komuta merkezinin önünden bir çocuk koşarak geçiyor diye aylardır planlanan imha programından vazgeçen de o asil Mehmetçik'tir. Adı, titri, sıfatı ne olursa olsun kimse benim kahraman askerime dil uzatamaz.

Artık "Fincancı katırlarını" ürkütme zamanıdır!