"Önüne gelen kuruluş isminin başına 'Türk' kelimesi getirilmemeli"

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın PKK televizyonuna çıkıp şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güneydoğu'da kimyasal silah kullandığı gibi mesnetsiz bir yalanı ortaya atması her vatansever gibi benim de kanıma dokundu.
Koca bir mesleki kuruluşu tek başına temsil ettiğini düşünmüyorum bu kadının. Zaten TTB'nin diğer şehirlerdeki başkanlıklarından da kınama mesajları yağdı. Ama Fincancı'nın taşıdığı sıfat, "Söyledikleri kendisini bağlar, saçmalamış" deyip geçmemi engelliyor. Özellikle de isminin başında "Türk" adı yer alan bir kuruluşun başında bulunurken insanın her kelimesini ölçüp biçmesi gerektiğine inanırım.
Türk Tabipleri Birliği'nin ise her siyasi tartışmanın ortasında yer almasını, adeta bir muhalefet partisi gibi hareket etmesini, pek çok karalayıcı propagandaya alet edilmesini tasvip etmek bir yana, bu tavrı şiddetle kınıyorum. İnsanların sağlığı, sıhhati için çalışmayı bırakıp, adeta hükümeti yıkma çabaları içine girenler ve en sonunda kendilerini kaybedip, "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor" diye ihanete soyunanlar bunun bedelini mutlaka ve mutlaka kanun önünde ödemeli.
O Mehmetçik ki, Balkanlar'dan Afrika'ya, Afganistan'dan Azerbaycan'a kadar görev aldığı her yerde "şefkati" nedeniyle büyük takdir görmüş, sevgi ve saygı kazanmıştır. Dağda kendisine saatlerce mermi sıkan terörist teslim olduğunda üşümesin diye kendi parkasını onun üzerine saran da, PKK'nın sözde komuta merkezinin önünden bir çocuk koşarak geçiyor diye aylardır planlanan imha programından vazgeçen de o asil Mehmetçik'tir. Adı, titri, sıfatı ne olursa olsun kimse benim kahraman askerime dil uzatamaz.
Artık "Fincancı katırlarını" ürkütme zamanıdır!