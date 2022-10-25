Osman Bey düşmanlarına meydan okuyor!

102.Bölüm:

OSMAN BEY'İN PLANI!

Olof sonunda hain planını devreye sokar… Osman Bey Konstantiniyye'den dönerken ona pusu kurulacaktır. Osman Bey, Olof ve Frigg'in kurduğu bu tuzaktan kurtulacak mı? Osman Bey düştüğü bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, oğulları Alaeddin ve Orhan'ın kaçırılmasının, Öktem Bey'e atılan iftiranın büyük bir oyunun parçası olduğunun farkındadır. Osman Bey işin iç yüzünü çözmek için nasıl hamleler yapacaktır? Bütün oklar Ofelya'yı göstermektedir, Osman Bey bu konuda ne yapacaktır? Öte yandan İmparator Andronikos, Olof'a Osman Bey'i ve kızı Ofelya ve öldürme talimatı verir. İmparator Andronikos, Osman Bey ile yaptığı sulh anlaşmasını bozup kendisini ölümden kurtaran Osman Bey'e ihanet mi edecek? Osman Bey, kendisine kurulan büyük oyunu bozmak için harekete geçer. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır? Yenişehir'de Prens Kantakuzenos'u ağırlayan Osman Bey, onu yakınında tutmak isteyerek ne amaçlamaktadır?