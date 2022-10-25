Haberler Günaydın Haberleri Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:40 Son Güncelleme: 25.10.2022 15:48

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

Kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten'de yeniden aşkı bulan Seda Sayan nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in evliliğinde kara bulutlar mı dolaşıyor? Sayan, bu kez bambaşka bir iddia ile magazin gündemine damga vurdu. Eşi Ökten ile kavga ettiği öne sürülen Sayan, sosyal medyada hızla yayılan dedikodularla ilgili ilk kez konuştu. İşte olayın perde arkası!

Şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile yaklaşık yedi ay önce dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz haftalarda yumurtalarını dondurttuğunu açıklayan Sayan, bu kez bambaşka bir iddia ile gündeme geldi. Eşi Ökten ile kavga ettiği öne sürülen ünlü isim, sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara '2. Sayfa' programında yanıt verdi.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

'ÖKTEN CAMI KIRDI, BARİKAT KURDU' İDDİASI!

Tüm bunların ardından Seda Sayan ile Çağlar Ökten, kavga ettikleri iddialarıyla gündeme geldi. Çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurtulduğu öne sürüldü.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

OLAYIN PERDE ARKASINI SEDA SAYAN ANLATTI

Seda Sayan, sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara cevap verdi. Olayın perde arkasını anlatan Sayan, şunları söyledi:

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

Biz hafta sonu Hatay'daydık, dönmemiz akşam dokuzu buldu. Valizleri yerleştirdiğimiz odaya girdim bir baktım evin camı patlamış... Hemen odaya Çağlar'ı çağırdım, 'Nazara bak, koca balkon camı patlamış' dedim.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

Evi temizleyen bir görevli vardı, sabah geldiğinde ona sordum. 'Ben buradayken bir şey olmadı. Olsa toparlardım' dedi. Konu orada kapandı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

"RAHATSIZ OLDUM, OLAYI ARAŞTIRDIM"

"Çağlar ile arkadaşlarımıza davetliydik, olayı onlara da anlattık" diyen ünlü şarkıcı, "Sonra bu sosyal medyaya düşen mesajlar bana da gelmeye başladı. Rahatsız oldum, olayı araştırmaya karar verdim.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

Evdeki kadına dedim ki 'Bana magazincilerden mesaj geldi. Böyle böyle' diye açıkladım. Görevli kadın: "Beni aşağıdan aradılar, camınız mı kırıldı, barikat kuralım. Neden haber vermediniz' dediler?" açıklamasını yaptı. Resepsiyonu aradım, 'Komşularımızdan biz yokken bir şikayet geldi mi?' diye sordum. 'Yok gelmedi' dediler.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

O gün çalışanları araştırdık, bizim evde çalışan kadını arayan kişiyi bulduk. O gün binaya asansör kurulmuş, büyük ihtimalle onlar kırdı ama bize söylemediler. Sonra Seda'nın evinin camı kırıldı oldu" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

"BENİM KOCAM PRENS"

Sayan, sözlerine; "Burada büyük bir güvenlik zafiyeti var, bizim camımız kırılıyor bize kimse bilgi vermiyor. Daha da kötüsü bu olay nasıl bu şekilde katlanarak yayıldı. Haber doğru. Camım kırıldı ama içerik yanlış. Her gün el ele çıkıyoruz resepsiyondan.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

Nereden çıktı bu haberler anlamadım. Bizim evimizden müzik sesi dışında ses çıkmaz. Çağlar asla eli havada bir adam değil, ben bir prensle evlendim arkadaşlar. Böyle bir şey yok benim kocam prens. 34'üncü katta oturuyoruz camı nasıl kırsın kocaman bir cam" şeklinde noktaladı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

Müzisyen Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Seda Sayan, geçtiğimiz hafta 'çocuk' sorusuna verdiği yanıt ve sonrasında yaptığı açıklama ile adından söz ettirmişti.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

Sinan Engin ile evliliğinden 32 yaşında bir oğlu olan Seda Sayan, şu açıklamayı yapmıştı:

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

20 sene önce yumurtalarımı dondurttum. Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

Çağlar'la çocuk konularını hiç konuşmadık. Eşimin çocuğu olmasaydı o yumurtaları kullanırdım.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

Ben artık torunumu sevmek istiyorum. Yumurtalarımın NFT'sini satışa çıkartabilirim.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

Yumurtalar fiziki olarak satılmayacak. Yani bu yumurtaları kullanarak kimse çocuk sahibi olamayacak. Yine de kimlerin NFT'ye talip olacağı merak konusu olmuştu.

Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
Seç Market Sayısı 2.000'i Aştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA