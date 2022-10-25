Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!

"BENİM KOCAM PRENS"

Sayan, sözlerine; "Burada büyük bir güvenlik zafiyeti var, bizim camımız kırılıyor bize kimse bilgi vermiyor. Daha da kötüsü bu olay nasıl bu şekilde katlanarak yayıldı. Haber doğru. Camım kırıldı ama içerik yanlış. Her gün el ele çıkıyoruz resepsiyondan.