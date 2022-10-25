Ünlü şarkıcı Hadise’nin doğum günü pastası gündem oldu! İşte Hadise’nin sosyal medyada çok konuşulan pastasının şaşırtan fiyatı!

Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı, 2021 yılının temmuz ayında ortaya çıktı. Birlikteliklerini bir süre gizli yürüten çift, 15 Mart'ta nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, mayıs ayında nikah masasına oturdu. Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine giren çift, evlilklerinde çıkmaza girdi.
Ancak ünlü şarkıcı Hadise, psikolojik baskı gördüğünü iddia ederek 5 ayda Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda boşandı. 22 Ekim'de doğum gününü kutladı. Ünlü sanatçının bu özel gününden fazla pastası konuşuldu.
PASTANIN FİYATI 15 BİN TL!
Bugün ise Hadise'nin doğum gününde kestiği pasta ve pastanın fiyatı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Sosyal medyanın gündeminde yer alan pastanın fiyatının 15 bin TL olduğu ileri sürüldü.
Geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.
15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' demişlerdi.
Ancak ünlü şarkıcı Hadise, psikolojik baskı gördüğünü iddia ederek 5 ayda Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.
Ortaya atılan iddialar sonrası çift, 30 Eylül'de beş aylık evliliklerini 5 ayda sonlandırdı.
Özel hayatıyla son dönemlerde çok konuşulan ünlü popçu Hadise, yaşadığı sıkıntılı dönemi arkadaşlarının desteğiyle atlatmaya çalışıyor.
Ünlü şarkının doğum gününe ise dekoltesi damga vurdu.
Dev pastasıyla poz veren Hadise paylaşımına, "İyi ki doğdun ben 🥳🎈🎉Fenomen olarak bir kadınım. Olağanüstü bu kadın benim" notunu düştü. 37 yaşına giren Hadise'ye yakın çevresinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.
"KIZ KARDEŞLER EN İYİ HEDİYEDİR"
Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen doğum günü mesajlarını paylaşan Hadise bu mesajlar arasına kardeşi Derya Açıkgöz'den gelen paylaşımları da ekledi.
Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarla ablasının doğum gününü kutlayan Derya Açıkgöz paylaştığı fotoğrafın üzerine "Kız kardeşler en iyi hediyedir. Benim için çok şey ifade ediyorsun. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.
Öte yandan Hadise'nin doğum gününü kutlayan isimler arasında ablası Hülya Açıkgöz'ün olmaması da dikkat çekti.