Haberler Günaydın Haberleri Aşk yeniden mi başladı? Kerem Bürsin Hande Erçel sorusuna…
Giriş Tarihi: 26.10.2022 07:15 Son Güncelleme: 26.10.2022 07:34

Aşk yeniden mi başladı? Kerem Bürsin Hande Erçel sorusuna…

Aşk yeniden mi başladı? Kerem Bürsin Hande Erçel sorusuna…

Magazin dünyasında Hande Erçel-Kerem Bürsin ikilisinin yeniden birlikte olduğu konuşuluyor. Kerem Bürsin'e önceki akşam bu iddia soruldu. Bürsin, olayı yalanlamadı, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" demekle yetindi.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, basın mensuplarının "Hande Erçel ile barışma oldu mu?" sorusunu yanıtladı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, başrolünde yer aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını sekiz ay önce sessiz sedasız noktaladı.

Özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer almayı sürdüren ikili, geçtiğimiz gün Kavacık'ta bir kafede buluştu.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası

Hayranları tarafından görüntülenen ünlü oyunculardan Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizlerken, Erçel ise kahve alır almaz aracına döndü.

Kerem Bürsin, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Yakışıklı oyuncuyu, çıkışta yaklaşık 200 kişilik yabancı hayranı bekliyordu. Hayranlarının yarattığı izdihamın arasında kalan Bürsin, neye uğradığını şaşırdı.

BARIŞMAYI YALANLAMADI

Aracına gitmekte güçlük çeken Bürsin'in, basın mensuplarının "Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?" sorusuna, "Şu anda o konuya hiç girmeyelim" diyerek, barışmayı yalanlamaması dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu sözleri, ikilinin küslüğe son verip yeniden aşk yaşamaya başladıklarının sinyali şeklinde yorumlandı.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası

"YAĞMUR SENELERDİR ARKADAŞIM"

Kerem Bürsin, meslektaşı Yağmur Tanrısevsin'le görüşmeye devam ettiği iddialarına, "Yağmur benim senelerdir çok yakın arkadaşım. Şunu söylemek istiyorum, bu ülkede alışık değiliz ama insanlar ayrıldıktan sonra arkadaş kalabiliyor. Arkadaş kalabilmek benim için önemli bir şey" karşılığını vermişti.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşk yeniden mi başladı? Kerem Bürsin Hande Erçel sorusuna…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA