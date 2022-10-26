Aşk yeniden mi başladı? Kerem Bürsin Hande Erçel sorusuna…

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, basın mensuplarının "Hande Erçel ile barışma oldu mu?" sorusunu yanıtladı.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, başrolünde yer aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını sekiz ay önce sessiz sedasız noktaladı.
Hayranları tarafından görüntülenen ünlü oyunculardan Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizlerken, Erçel ise kahve alır almaz aracına döndü.
Kerem Bürsin, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Yakışıklı oyuncuyu, çıkışta yaklaşık 200 kişilik yabancı hayranı bekliyordu. Hayranlarının yarattığı izdihamın arasında kalan Bürsin, neye uğradığını şaşırdı.
BARIŞMAYI YALANLAMADI
Aracına gitmekte güçlük çeken Bürsin'in, basın mensuplarının "Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?" sorusuna, "Şu anda o konuya hiç girmeyelim" diyerek, barışmayı yalanlamaması dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu sözleri, ikilinin küslüğe son verip yeniden aşk yaşamaya başladıklarının sinyali şeklinde yorumlandı.
"YAĞMUR SENELERDİR ARKADAŞIM"
Kerem Bürsin, meslektaşı Yağmur Tanrısevsin'le görüşmeye devam ettiği iddialarına, "Yağmur benim senelerdir çok yakın arkadaşım. Şunu söylemek istiyorum, bu ülkede alışık değiliz ama insanlar ayrıldıktan sonra arkadaş kalabiliyor. Arkadaş kalabilmek benim için önemli bir şey" karşılığını vermişti.