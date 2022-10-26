Aşk yeniden mi başladı? Kerem Bürsin Hande Erçel sorusuna…

"YAĞMUR SENELERDİR ARKADAŞIM"

Kerem Bürsin, meslektaşı Yağmur Tanrısevsin'le görüşmeye devam ettiği iddialarına, "Yağmur benim senelerdir çok yakın arkadaşım. Şunu söylemek istiyorum, bu ülkede alışık değiliz ama insanlar ayrıldıktan sonra arkadaş kalabiliyor. Arkadaş kalabilmek benim için önemli bir şey" karşılığını vermişti.