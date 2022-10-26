BBCS’nin güçlü senaryosu bizi de şaşırtıyor

Atış Yapı'nın projesi Bursa Dowtown'da gerçekleşen GÜNAYDIN Sohbetleri'nde; atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' oyuncuları Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Ragıp Savaş ve Burcu Binici ile oyuncu- sunucu Didem Uzel, İlker Gezici ve Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtladı.Panelde ilk bölümünden itibaren reyting listesinin zirvesine yerleşen dizinin başarısından bahseden Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, "Kadro, tüm ekip her şey çok önemli ama bir işin başarısındaki en önemli etken güçlü senaryo. Bu dizi de çok iyi düşünülüp yazılıyor. İzleyiciler bu hafta ne olacak diye sürekli bize soruyorlar. Ancak emin olun biz de senaryo elimize geldiğinde görüyoruz. Ama her hafta tempo artıyor, izleyiciyi şaşırtmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim. Çarşamba sabahı ilk iş reytinglere bakıyorum. Reytingler bizi motive ediyor" dedi.Kalkan, üç yıl önce hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini şu sözlerle anlattı: "Tarık hep benimle. Sürekli o varmış gibi yaşıyorum. Onun oynadığı projelere denk geldiğimde gözyaşlarımı tutamıyorum. Onunla ilgili konuşmayı seviyorum."Alışveriş tutkularından da bahseden Kalkan, "Güzel giyinmeyi, alışveriş yapmayı severim. Tarık da şık giyinirdi. İkimiz de kıyafet seçimlerimize dikkat ederdik" dedi.Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilerleyen bölümlerde çok büyük sürprizler olacağını söyleyen Ragıp Savaş, şöyle devam etti: "Kadroya yeni isimler eklenecek. İzleyici çok şaşıracak. Biz de senaryo elimize gelince çok şaşırıyoruz. Temposu yüksek, aksiyonu bol bir iş. Hem drama, hem macera hepsi bir arada. İzleyicilerden de güzel tepkiler alınca çok mutlu oluyoruz. 'Seyircinin ilgisinden bunaldım' diyen sanatçıları anlamıyorum. 'Çok bunaldım, Amerika'ya gidip kendimi dinleyeceğim' diyorlar. Yurt dışına gitmeyi hiç düşünmedim. Memleketimi çok seviyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bizim ülkemiz gibi bir yer yok. Sokaktaki herkesle konuşup onların görüşlerine çok önem veriyorum." Savaş söyleşisinde kıyafetten çok araba merakının olduğunu da ifade etti.Evlendikten sonra uzun yıllar Amerika'da yaşayan Didem Uzel, "Yurt dışında yaşamak çok abartılıyor" diyerek ekledi: "Ben ülkemde yaşamayı daha çok seviyorum. Sağlık sektörü ülkemizinki gibi değil, büyük sıkıntılar yaşadık. Aşık olup evlendim. Eşimin işi yurt dışında olduğu için Amerika'ya gittik. Türkiye'ye dönmek istedim. Oğlumuz Aslan da çok mutlu. Dizilerde yeniden rol almak istiyorum. Sunuculuk tekliflerini de değerlendiriyorum."BBCS oyuncusu Burcu Binici, "Usta isimlerle bir aradayım. Böyle bir ekiple çalıştığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Sette huzur içinde çalışmak çok önemli. Bizim sette yüksek ses duyamazsınız. Kimse karavanına çekilmez, hep beraberiz" dedi.Geçtiğimiz aylarda rap'çi Tankurt Manas ile hayatını birleştiren Binici, "Evlendik, ertesi gün sete gidip çalıştım. Anı yaşamayı seviyorum. Evimizi bile daha yeni hazırlıyoruz. Bugüne kadar 100 ülkeye gittim. Daha görmek istediğim çok yer var" diye konuştu.