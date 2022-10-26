‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirveye demir attı!

Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaştılar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktu. Ateş altında kalan Cezayir son anda Dumrul sayesinde hayatta kaldı. Dumrul kendini Cezayir için siper etti.