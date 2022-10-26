Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Tom Cruise'un deepfake'ini (derin sahte) kullanarak kendisine serenat yaptıran Paris Hilton'un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu.
Hilton, videoda Cruise'dan kendisine bir şarkı söylemesini istiyor. Cruise'un deepfake'i "Hangisi" diye cevap veriyor. Hilton ise "Hangisi olduğunu biliyorsun" diyor.
Hilton da sonra pembe güneş gözlüklerini takarak köpeğini de kadraja sokuyor.
Nasıl? Yani ona nasıl bu kadar benzeyebiliyor?" gibi yorumlara katılmamak elde değil.
Gerçeklik algısını derinden etkileyen deepfake, herhangi bir kişiyi aslında bulunmadığı video ya da fotoğraflara eklemeye deniyor.
Normal insanların da deepfake videoları yapılıyor. Genelde deepfake videoları erotik şakalar olarak karşımıza çıkıyor.
Bu teknoloji hükümetleri veya halkları kandırarak çatışma yaratmak için bile kullanılabilir!
Şimdilik bu videoların sahte olduğunu anlamak için gözlere bakmak yeterli. Videodaki kişinin normal olmayan göz hareketleri ve hiç göz kırpmaması sahte olduğunun işareti olabilir.
Bu videolarda jest ve mimikler de genelde uyumlu olmuyor. Ayrıca videodaki kişi hareket ettiğinde yüzü ve boynu farklı açılara kayıyorsa şüpheye düşebilirsiniz!