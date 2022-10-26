Haberler Günaydın Haberleri Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton'un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!
Giriş Tarihi: 26.10.2022 07:01 Son Güncelleme: 26.10.2022 07:10

Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton'un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

MEVLÜT TEZEL MEVLÜT TEZEL
Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Tom Cruise'un deepfake'ini (derin sahte) kullanarak kendisine serenat yaptıran Paris Hilton'un paylaştığı video olay oldu. Hilton, videoda hayranı olduğu Cruise'a istediğini yaptırıyor, ona şarkı söyletiyor… Deepfake yazılımından haberi olmayanların bu videoları gerçek sanma olasılığı yüksek! Normal insanların da deepfake videoları yapılıyor. Genelde deepfake videoları, erotik şakalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu teknoloji, hükümetleri veya halkları kandırarak çatışma yaratmak için bile kullanılabilir! Bu yüzden bu teknolojinin yanlış ellerde olması ürkütücü sonuçlar doğurabilir.

Tom Cruise'un deepfake'ini (derin sahte) kullanarak kendisine serenat yaptıran Paris Hilton'un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu.

Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Hilton, videoda Cruise'dan kendisine bir şarkı söylemesini istiyor. Cruise'un deepfake'i "Hangisi" diye cevap veriyor. Hilton ise "Hangisi olduğunu biliyorsun" diyor.

Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Cruise'un deepfake'i Elton John'un hit şarkısı 'Tiny Dancer'ı seslendiriyor.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Hilton da sonra pembe güneş gözlüklerini takarak köpeğini de kadraja sokuyor.

Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Video ile ilgili "Tom Cruise'un benzeri beynimi o kadar ağrıttı ki!

Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Nasıl? Yani ona nasıl bu kadar benzeyebiliyor?" gibi yorumlara katılmamak elde değil.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Gerçeklik algısını derinden etkileyen deepfake, herhangi bir kişiyi aslında bulunmadığı video ya da fotoğraflara eklemeye deniyor.

Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Deepfake yazılımından haberi olmayanların bu videoları gerçek sanma olasılığı yüksek!

Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Normal insanların da deepfake videoları yapılıyor. Genelde deepfake videoları erotik şakalar olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Bu teknoloji hükümetleri veya halkları kandırarak çatışma yaratmak için bile kullanılabilir!

Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Şimdilik bu videoların sahte olduğunu anlamak için gözlere bakmak yeterli. Videodaki kişinin normal olmayan göz hareketleri ve hiç göz kırpmaması sahte olduğunun işareti olabilir.

Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton’un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!

Bu videolarda jest ve mimikler de genelde uyumlu olmuyor. Ayrıca videodaki kişi hareket ettiğinde yüzü ve boynu farklı açılara kayıyorsa şüpheye düşebilirsiniz!

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
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Deepfake aldatmacası! Tom Cruise ile Paris Hilton'un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu!
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