Dertli hayatım şarkılarıma yansıdı

BursaDowntown'daki söyleşide rap'çi Kodes, GÜNAYDIN müzik yazarı Hakan Uç'un sorularını yanıtladı...■ Türkçe rap'i eskiyle kıyaslarsak... Şu an yapılan prodüksiyonlar daha kaliteli, eskiden bu kadar iyi stüdyolar yoktu. Şimdi kayıt adına her şey mükemmel. Müzikler artık daha duygulu, klipler daha kaliteli. Çok iyi sözler yazılıyor. Tabii kötü işler de var. İşini iyi yapan çok iyi yapıyor, kötü yapan da çok kötü...■ Diss sadece rap müzikte değil, hayatın her sektöründe var. Mesela bir mobilya markası yeni bir ürün çıkararak diğer markaya diss yapabiliyor. Sanatçılar birbirlerine laf atabiliyor, bunlar da diss. Yani diss dediğimizde sadece küfürlü şarkılar akla gelmesin.■ Kim hayatı nasıl yaşadıysa öyle yazar, ben dertli büyüdüm, gergin bir ortamda yaşadım, sokaktan geldim. Yaşadığım hayat şarkılarıma yansıyor. Şu an farklı şarkılar da yapmaya başladım, eğlenceli değil de ona yakın şeyler, yakında duyarsınız.■ Rap müzik yapmaya başlayan gençlere şunu önerebilirim; hayatlarını sadece bu işe odaklamasınlar, okullarını, iş hayatlarını, ailelerini asla ihmal etmesinler çünkü müzik hayatı istedikleri gibi gitmeyebilir. Az ve öz üretmek en iyisidir, önemli olan doğru zamanda doğru şarkıyı yakalamak. Albüme değil, şarkıya odaklansınlar.■ Söz yazarken zorlanmıyorum. 15 yıldır yazıyorum, kafiyeler kendi kendine geliyor. Ben söz yazmayı çok seviyorum ama tabii söz yazamadığı için şarkı yapamayan rap'çiler var.■ 10-11 yaşımdan beri rap dinliyorum. İlk profesyonel kaydımı 2007'de yaptım. Bugüne kadar 20 civarı albüm, bir sürü düet, 25 klibim var. İdol olarak demeyelim ama koyu bir Sagopa Kajmer hayranıyım.■ Bir kadın pop sanatçısı ile bir düet projesine dahil oldum. Önümüzdeki günlerde çıkacak. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı düetlerimiz de var, yakın zamanda onlar da müzikseverlerle buluşacak.