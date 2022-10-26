Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel eşi Berfu Yenenler ile 2019 yılında evlenmişti. Eser ve Berfu Yenenler, bu mutlu evliliklerini ise oğulları Kuzey ve Mete ile taçlandırmıştı.
Ünlü çift, komik ve eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Berfu Yenenler adeta kendisiyle dalga geçti | Video
Eser Yenenler'in sosyal medya fenomeni tescilli güzel eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Pek çok takipçisinin esprili yorum yaptığı paylaşımına ise paylaşıma, bir kişinin ''Keşke evlenmeseydin' yorumunu gören Berfu Yenenler, yoruma sessiz kalamadı.
Sosyal medyaya gündem olan yanıtla, takipçilerinden "haklı" yorumları geldi.