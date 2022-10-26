Haberler Günaydın Haberleri Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!
Giriş Tarihi: 26.10.2022 16:28 Son Güncelleme: 26.10.2022 16:57

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den Keşke evlenmeseydin yorumuna sert yanıt!

Tescilli güzel Berfu Yenenler, ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Sosyal medyadaki komik paylaşımlarıyla sıkça göndem olan Berfu Yenenler, bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel eşi Berfu Yenenler ile 2019 yılında evlenmişti. Eser ve Berfu Yenenler, bu mutlu evliliklerini ise oğulları Kuzey ve Mete ile taçlandırmıştı.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den Keşke evlenmeseydin yorumuna sert yanıt!

Ünlü çift, komik ve eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Berfu Yenenler adeta kendisiyle dalga geçti | Video

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den Keşke evlenmeseydin yorumuna sert yanıt!

Eser Yenenler'in sosyal medya fenomeni tescilli güzel eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den Keşke evlenmeseydin yorumuna sert yanıt!

Tescilli güzel Berfu Yenenler, son olarak bir takipçisine verdiği tokat gibi yanıtla gündem oldu.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den Keşke evlenmeseydin yorumuna sert yanıt!

Berfu Yenenler son olarak, "Evlilik nedir sizi nasıl değiştirir?" notuyla bir gönderi paylaştı.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den Keşke evlenmeseydin yorumuna sert yanıt!

Pek çok takipçisinin esprili yorum yaptığı paylaşımına ise paylaşıma, bir kişinin ''Keşke evlenmeseydin' yorumunu gören Berfu Yenenler, yoruma sessiz kalamadı.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den Keşke evlenmeseydin yorumuna sert yanıt!

Takipçisine yanıt veren Berfu Yenenler, "Niye senin mi gözün vardı Eser'de" yanıtıyla dikkat çekti.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den Keşke evlenmeseydin yorumuna sert yanıt!

Sosyal medyaya gündem olan yanıtla, takipçilerinden "haklı" yorumları geldi.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!
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