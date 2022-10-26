Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!

Tescilli güzel Berfu Yenenler, ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler çifti, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Sosyal medyadaki komik paylaşımlarıyla sıkça göndem olan Berfu Yenenler, bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel eşi Berfu Yenenler ile 2019 yılında evlenmişti. Eser ve Berfu Yenenler, bu mutlu evliliklerini ise oğulları Kuzey ve Mete ile taçlandırmıştı.