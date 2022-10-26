Haberler Günaydın Haberleri Eski Survivor yarışmacısı Tolga Taner Tarlacı hakkında şoke eden iddia!
Giriş Tarihi: 26.10.2022 15:56 Son Güncelleme: 26.10.2022 16:09

Eski Survivor yarışmacısı Tolga Taner Tarlacı hakkında şoke eden iddia!

Eski Survivor yarışmacısı Tolga Taner Tarlacı hakkında şoke eden iddia!

2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Tolga Taner Tarlacı'nın nın Güney Kıbrıs'ta cezaevine girdiği iddia edildi. İddiaya göre Haziran ayında kesici aletle gasp etme suçundan hakim karşısına çıkarılan Taner Tolga Tarlacı, cezaevine gönderildi. Tarlacı'nın ellerinin kelepçeli olduğu bir fotoğraf da basına yansıdı.

Tolga Taner Tarlacı, 2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Eski Survivor yarışmacısı Tolga Taner Tarlacı hakkında şoke eden iddia!

Yarışmanın ardından Taner Firar'da programını sunan Tarlacı, daha sonra Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Tolga Taner Tarlacı hakkında şoke eden iddia!

Bir süredir Güney Kıbrıs'ta yaşayan Tolga Taner Tarlacı'nın gasp suçundan tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği iddia edildi.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Eski Survivor yarışmacısı Tolga Taner Tarlacı hakkında şoke eden iddia!

İddialara göre; Taner Tolga Tarlacı gasp suçuna karıştı. Mahkemeye çıkan Tarlacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tarlacı, cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştı. Son anda yetişen gardiyanlar tarafından kurtarılan Taner'e ilk müdahaleyi cezaevi doktoru yaptı ve iki gün müşahede altında tutuldu.

Eski Survivor yarışmacısı Tolga Taner Tarlacı hakkında şoke eden iddia!

Eski Survivor yarışmacısının bıçakla gasp etme suçu nedeniyle ellerinin kelepçelendiği görüldü.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
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Eski Survivor yarışmacısı Tolga Taner Tarlacı hakkında şoke eden iddia!
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