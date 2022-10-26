Eski Survivor yarışmacısı Tolga Taner Tarlacı hakkında şoke eden iddia!

Tolga Taner Tarlacı, 2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Yarışmanın ardından Taner Firar'da programını sunan Tarlacı, daha sonra Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçmıştı.
Bir süredir Güney Kıbrıs'ta yaşayan Tolga Taner Tarlacı'nın gasp suçundan tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği iddia edildi.
İddialara göre; Taner Tolga Tarlacı gasp suçuna karıştı. Mahkemeye çıkan Tarlacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tarlacı, cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştı. Son anda yetişen gardiyanlar tarafından kurtarılan Taner'e ilk müdahaleyi cezaevi doktoru yaptı ve iki gün müşahede altında tutuldu.