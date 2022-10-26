Eski Survivor yarışmacısı Tolga Taner Tarlacı hakkında şoke eden iddia!

İddialara göre; Taner Tolga Tarlacı gasp suçuna karıştı. Mahkemeye çıkan Tarlacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tarlacı, cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştı. Son anda yetişen gardiyanlar tarafından kurtarılan Taner'e ilk müdahaleyi cezaevi doktoru yaptı ve iki gün müşahede altında tutuldu.