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Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:00

Fırat aşkını ilan ediyor!

Fırat aşkını ilan ediyor!

Yapımına NGM’in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği atv’nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın 9. Bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz yeni bölüm için beklentileri arttırdı. YouTube’da trendler listesine giren tanıtım, sosyal medyada da beğenileri topladı. Fırat’ın Elif’e olan aşkını herkesin içinde ilan etmesi gündeme oturdu.

"ANNEM MÜSTAKBEL GELİNİM ELİF DEMEK İSTEDİ" DİYEN FIRAT'A GENÇ KADININ TEPKİSİ NE OLACAK?

Her geçen bölüm artan temposu ile izleyiciyi ekrana başına kilitleyen dizide gözler Fırat Ümran arasındaki gerilime kitlendi.

Annesine herkes önünde karşı çıkan Fırat, müstakbel gelinin Elif olduğunu açıkladı.

Davette bu haber bomba etkisi yaparken Elif'in buna ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.

Bir Küçük Günışığı sürpriz gelişmelerle 31 Ekim Pazartesi akşamı atv'de.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
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Fırat aşkını ilan ediyor!
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