Fırat aşkını ilan ediyor!

"ANNEM MÜSTAKBEL GELİNİM ELİF DEMEK İSTEDİ" DİYEN FIRAT'A GENÇ KADININ TEPKİSİ NE OLACAK?
Her geçen bölüm artan temposu ile izleyiciyi ekrana başına kilitleyen dizide gözler Fırat Ümran arasındaki gerilime kitlendi.
Annesine herkes önünde karşı çıkan Fırat, müstakbel gelinin Elif olduğunu açıkladı.
Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.
Bir Küçük Günışığı sürpriz gelişmelerle 31 Ekim Pazartesi akşamı atv'de.