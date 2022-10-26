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Giriş Tarihi: 26.10.2022 12:29 Son Güncelleme: 26.10.2022 12:53

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan 30 yaşına girdi!

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan 30 yaşına girdi!

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Ancak ikili kısa süre önce ilişkilerini noklaladı. Hem özel hayatıyla hem de güzelliğiyle adından bahsettiren Ayça Ayşin Turan, 30 yaşına girdi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı siyah beyaz pozuyla yeni yaşını kutladı.

Ada Masalı adlı dizide tanışıp, roldeki aşklarını gerçek hayatlarına da taşıyan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu. Ancak oyuncu çifte nazar değdi.

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan 30 yaşına girdi!

Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti, yollarını ayırdı.

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan 30 yaşına girdi!

İkiliden Alp Navruz sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Son zamanlarda hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan ve bunu bildikleri için yalnızca 'iddia' olarak yazılan birkaç haberi ben de hayretle okudum. Bu yaşanan sürecin kötü niyetli kişilerce ilerletildiği, böylesine kulaktan dolma haberlerin arka arkaya yapılmasından açıkça bellidir. Bugüne kadar, açıklama yapmak istemedim. Fakat artık, kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan 30 yaşına girdi!

Ayrıca belirtmek isterim ki, her ilişki zamanla yıpranabilir, kişiler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Biz de genel sebeplerden ötürü karşılıklı, saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık. Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgisi yoktur. Bu söylentileri yayan kişi veya kişilerin; sevgi, saygı, aile bilincine ve temiz bir vicdana sahip olması dileğiyle. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan 30 yaşına girdi!

"Hoş geldin 30"

Alp Navruz'dan ayrılan Ayşin Ayça Turan, bugün 30 yaşına girdi. Turan Instagram hesabından yayınladığı bu pozunun altına, "Hoş geldin 30… Ne iyi geldin ♥️" notunu düştü.

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan 30 yaşına girdi!

Güzel oyuncunun paylaşımına ise hayranlarından beğeni ve tebrik mesajları geldi.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
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Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan 30 yaşına girdi!
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