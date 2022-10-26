Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan 30 yaşına girdi!

Ada Masalı adlı dizide tanışıp, roldeki aşklarını gerçek hayatlarına da taşıyan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu. Ancak oyuncu çifte nazar değdi.
İkiliden Alp Navruz sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Son zamanlarda hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan ve bunu bildikleri için yalnızca 'iddia' olarak yazılan birkaç haberi ben de hayretle okudum. Bu yaşanan sürecin kötü niyetli kişilerce ilerletildiği, böylesine kulaktan dolma haberlerin arka arkaya yapılmasından açıkça bellidir. Bugüne kadar, açıklama yapmak istemedim. Fakat artık, kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır.
Ayrıca belirtmek isterim ki, her ilişki zamanla yıpranabilir, kişiler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Biz de genel sebeplerden ötürü karşılıklı, saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık. Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgisi yoktur. Bu söylentileri yayan kişi veya kişilerin; sevgi, saygı, aile bilincine ve temiz bir vicdana sahip olması dileğiyle. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
"Hoş geldin 30"
Alp Navruz'dan ayrılan Ayşin Ayça Turan, bugün 30 yaşına girdi. Turan Instagram hesabından yayınladığı bu pozunun altına, "Hoş geldin 30… Ne iyi geldin ♥️" notunu düştü.
Güzel oyuncunun paylaşımına ise hayranlarından beğeni ve tebrik mesajları geldi.