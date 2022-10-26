Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan 30 yaşına girdi!

İkiliden Alp Navruz sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Son zamanlarda hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan ve bunu bildikleri için yalnızca 'iddia' olarak yazılan birkaç haberi ben de hayretle okudum. Bu yaşanan sürecin kötü niyetli kişilerce ilerletildiği, böylesine kulaktan dolma haberlerin arka arkaya yapılmasından açıkça bellidir. Bugüne kadar, açıklama yapmak istemedim. Fakat artık, kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır.