İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ufuk Beydemir geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz yıl nisan ayında birlikteliklerini ilan eden çift, mutlu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Yazıcı ve Beydemir, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Tivoli bölgesinde mutluluğa evet dedi.
İkili, sürpriz bir şekilde gerçekleştirdikleri nikah törenlerinden yeni fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ünlü çifte sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.
İpek Filiz Yazıcı kimdir?
6 Ekim 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon, Of'ludur. Reklam filmleri ile oyunculuğa adım atan İpek Filiz Yazıcı, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı.
2017'de yayımlanan Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterini canlandırdı. Yazıcı son olarak, Son Nefesime Kadar dizisinde Hazan karakterine hayat verdi.
Ufuk Beydemir kimdir?
14 Nisan 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Elazığlıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi aldı. 2009 yılında, henüz 17 yaşındayken ilk bestesi "Ay Tenli Kadın"ı yazdı.