İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

İpek Filiz Yazıcı kimdir?

6 Ekim 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon, Of'ludur. Reklam filmleri ile oyunculuğa adım atan İpek Filiz Yazıcı, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı.