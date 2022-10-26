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Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:47 Son Güncelleme: 26.10.2022 15:00

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in nikahından yeni pozlar geldi!

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir İtalya'da dünya evine girdi. İkili, Instagram hesaplarından yeni nikah pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in yeni kareleri...

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ufuk Beydemir geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

Geçtiğimiz yıl nisan ayında birlikteliklerini ilan eden çift, mutlu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

Yazıcı ve Beydemir, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Tivoli bölgesinde mutluluğa evet dedi.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

İkili, sürpriz bir şekilde gerçekleştirdikleri nikah törenlerinden yeni fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

İpek Filiz Yazıcı ile eşi Ufuk Beydemir'in nikah pozları ilgi odağı oldu.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

Ünlü çifte sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

İpek Filiz Yazıcı kimdir?

6 Ekim 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon, Of'ludur. Reklam filmleri ile oyunculuğa adım atan İpek Filiz Yazıcı, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

2017'de yayımlanan Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterini canlandırdı. Yazıcı son olarak, Son Nefesime Kadar dizisinde Hazan karakterine hayat verdi.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

Ufuk Beydemir kimdir?

14 Nisan 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Elazığlıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi aldı. 2009 yılında, henüz 17 yaşındayken ilk bestesi "Ay Tenli Kadın"ı yazdı.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in nikahından yeni pozlar geldi!

2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği '"Ay Tenli Kadın" performansıyla tanınmaya başladı. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir,[4] 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in nikahından yeni pozlar geldi!
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